Yalıhüyük'te ilçe müftülüğünce dini sohbetler düzenleniyor - Haberler
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Yalıhüyük'te ilçe müftülüğünce dini sohbetler düzenleniyor

AA / Fatih Atalay - Haberler | Güncel
Yalıhüyük'te ilçe müftülüğünce dini sohbetler düzenleniyor

Yalıhüyük İlçe Müftülüğünce kentte dini sohbet programları gerçekleştiriliyor.

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Yalıhüyük İlçe Müftülüğünce kentte dini sohbet programları gerçekleştiriliyor.

İlçe Müftüsü Ahmet Karakaya, yaptığı açıklamada, "Perşembe akşamları ilçemizde dini sohbetler yapıyoruz. Vatandaşlarımız dini konularda kafalarına takılan soruları bize yöneltiyor. Bizlerde cevaplıyoruz." ifadesini kullandı.

Karakaya, en son düzenledikleri programa katılan İlçe Kaymakamı Ertuğrul Bayram ve İlçe Emniyet Müdürü Ömer Sevsarı'ya da teşekkür etti.

AA / Fatih Atalay - Son Dakika Haberleri

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