Yalıhüyük'te engellilere akülü araç hediye edildi
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Yalıhüyük'te engellilere akülü araç hediye edildi

Yalıhüyük'te engellilere akülü araç hediye edildi
Anadolu Ajansı / Fatih Atalay - Haberler | Güncel

Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı ve Yalıhüyük Belediyesinin organizasyonunda engelli bireylere akülü araçları düzenlenen törenle teslim edildi.

Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı ve Yalıhüyük Belediyesinin organizasyonunda engelli bireylere akülü araçları düzenlenen törenle teslim edildi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Hasan Koçer, Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfıyla birlikte üç aydır resmi yazışmaların devam ettiğini söyledi.

Gümrük işlemlerini tamamladıklarını ve akülü araçların ilçeye getirildiğini ifade eden Koçer, " Vatandaşlarımızı memnun etmek, onların yaşam alanlarını genişletmek ve kolaylaştıracak bu uygulamadan dolayı çok mutluyum. Bu hayır hizmetinde desteklerini esirgemeyen Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfına ve değerli Başkan Yardımcısı hemşerim İsmail Aktaş beye çok teşekkür ediyorum. Gurbetteki vatandaşlarımıza hemşerilerimize bir de çağrım var. Lütfen vakfımıza bir omuz da siz verin, daha çok engelli bireyimizin yaşam alanını artırın." dedi.

Vakıf Başkan Yardımcısı Aktaş da vakıflarının 2012 yılında kurulduğunu ve o günden buyana birçok projeye imza attıklarını söyledi.

6 yılda 730 engelli aracını Konya ve birçok ilde engelli vatandaşlara ulaştırdıklarını vurgulayan Akdaş, şunları kaydetti:

"Biz gücümüzü gurbetçilerimizden alıyoruz. Onların yardımları ve destekleri ile gerçekleştiriyoruz. Bugünde burada güzel bir programla vatandaşlarımıza akülü araçlarını teslim ettik. Çalışmalarımız devam edecek."

Programa Yalıhüyük Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhlı, Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkan Yardımcısı İsmail Aktaş ve vatandaşlar katıldı.

Yalıhüyük'te engellilere akülü araç hediye edildi
Yalıhüyük'te engellilere akülü araç hediye edildi
Yalıhüyük'te engellilere akülü araç hediye edildi
Yalıhüyük'te engellilere akülü araç hediye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

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