Yalı Çapkını 100. bölüm tek parça full HD bölüm izle!

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Yalı Çapkını 100. bölüm full HD izle ve Yalı Çapkını full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Yalı Çapkını 100. bölüm tek parça izle ve Yalı Çapkını full HD bölüm izle diye araştırıyor. Yalı Çapkını full HD bölüm izle! Yalı Çapkını 100. bölüm tek parça izle! Yalı Çapkını son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ferit ve Seyran, sonunda mutluluğa adım atarak evlenir. Ancak bu yeni başlangıç, aile içinde çeşitli gerilimleri de beraberinde getirir. Kutlama gecesinde tüm aile bir araya gelir. Ancak eğlenceyi gölgeleyen bir olay yaşanır: Serpil'in geçmişi, ailenin peşini bırakmaz.

Öte yandan Ferit ve Seyran, hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanır. Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan bir kız çocuğuna koruyucu aile olmayı planlayan çift, Zehra ile tanışır. Küçük Zehra'nın hikâyesi, Seyran'ı derinden etkiler ve annesinin neden onu bıraktığını öğrenmek ister. Yaptığı araştırmalar sonucunda Zehra'nın annesine ulaşan çift, büyük bir gerçekle yüzleşmeye hazırlanır.

Bu sırada İfakat, Cengiz ile yeni bir başlangıç yapıp yapmama konusunda ikilem yaşar.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON BUGÜN VAR MI?

Yalı Çapkını yeni sezonuyla bu akşam 20:00'de STAR TV'de...

Yalı Çapkını bölümlerini Star TV platformlarından izleyebilirsiniz.