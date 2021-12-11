Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve kurum müdürleri velileri evinde ziyaret etmeye başladı.

Yalçın ve kurum yöneticileri Salar Ortaokulu'nu ziyaret ederek idareciler ve öğretmenlerle görüştü. Yalçın ve beraberindeki yöneticiler daha sonra Salar Ortaokulu öğrencisi Mehmet Said Çakır ve ailesini de evlerinde ziyaret ederek öğrencinin akademik başarısı, sosyal ve kültürel alanda gelişimi ile ilgili sohbet etti.

Veli ziyaretleri Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu öğrencisi Eymen Kop ve ailesini ziyaret ederek devam etti. Ziyarette öğrencinin ilgi alanları, yetenekleri ve ders başarısı ile ilgili sohbet etti. Ziyarette velinin istek ve önerileri dinledi.

Yalçın, velilere misafirperverliği, öğretmen ve idarecileri de çalışmalarından dolayı teşekkür ederek ziyaretlerine son verdi. - AFYONKARAHİSAR