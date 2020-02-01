01.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:55

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Pakistan ve Türkiye en zor zamanlarda birbirlerine destek olan kara gün dostlarıdır" dedi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) ile Türkiye'de eğitim gören Pakistanlı öğrencilerin işbirliğinde düzenlenen "Geçmişten Günümüze Türkiye ve Pakistan İlişkileri" başlıklı sempozyuma katıldı. YTB Türkiye Bursları Hamamönü Ofisi'nde gerçekleştirilen sempozyuma Topçu'nun yanı sıra Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Gazi, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, YTB Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kazancı, Türkiye'de eğitim gören Pakistanlı öğrenciler, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.



Türkiye'de eğitim gören Pakistanlı bir öğrencinin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından ise protokol konuşmalarına geçildi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Pakistan ile Türkiye'nin ezeli ve ebedi kardeş ve dost olduğunu söyleyerek, "Pakistan ile Türkiye, çok özel dost ve kardeş iki ülkedir. Pakistan ve Türkiye, en zor zamanlarda birbirlerine destek olan kara gün dostlarıdır. İki ülkenin ekonomik, siyasi, kültürel ilişkileri günümüzde daha da artarak büyümektedir" dedi.



"Hangi işi yapıyorsanız o işin bir numarası olun"



Salonda bulunan Pakistanlı öğrencilere tavsiyelerde bulunan Topçu, "Sevgili gençler; iki kardeş ülkenin hem bugünü, hem de geleceği ile ilgili ilişkilerinde en büyük güvence ve teminatımız sizlersiniz. Sizlere tavsiyem çok çalışın. Hangi işi yapıyorsanız o işin bir numarası olun. Bu türden faaliyetler ile iki ülkenin var olan dostluk ve kardeşliğine katkıda bulunmuş olduğunuz için sizleri ayrıca kutluyorum" diye konuştu. Topçu, Pakistanlı gençlere tavsiyelerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız" şeklindeki sözlerini hatırlatarak sonlandırdı.



"Zindabat (çok yaşa) Pakistan, zindabad Türkiye"



Yalçın Topçu, "İslam dünyasının önemli devlet adamlarından Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk devlet başkanı Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ı, Pakistan Devleti'nin fikir babası ve milli şairi, Türk kardeşlerinin istiklal mücadelesine destek için toplanan 1,5 milyon Sterlinin Ankara Hükümeti'ne yollanmasını sağlayan, Allame Muhammed İkbal'i, rahmet, minnet ve şükran ile anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu vesile, Türkiye'den, Türk kardeşlerinden, Pakistan'a ve kardeş Pakistan halkına, esenlik dileklerimizle en içten sevgiler, saygılar ve selamlar olsun. Zindabat (çok yaşa) Pakistan, zindabad Türkiye" şeklindeki sözleriyle konuşmasına son verdi.



"Pakistan ile biz de aynı gövdeye sahip iki devletiz"



Programda konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise Pakistan ile Türkiye'nin aynı gövdeye sahip iki devlet olduğunu belirtti. Gündoğdu, "Ne zaman Pakistan adı geçse Büyük Selçuklu Devleti'nin çift başlı kartal bulunan bayrağı aklıma gelir. Pakistan ile biz de aynı gövdeye sahip iki devletiz. Millet olarak her zaman birbirimizin yanında olmuşuz. Acıları birlikte bertaraf etmeye çalışmışız. Kurtuluş Savaşı yıllarında Pakistan halkını Türk milli mücadelesine destek vermek için örgütleyerek, milli mücadelede kullanılmak üzere Pakistan halkından toplanan paraların Ankara hükümetine yollanmasına öncülük edenlerin başında ise hiç şüphesiz Muhammed İkbal gelir" dedi.



Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Gazi ise sempozyumun açılışındaki konuşmasında, iki ülkenin güçlü siyasi ve askeri ilişkilerine dikkati çekerek, "Bir Pakistanlı doğduğunda o bir Pakistanlı, bir Keşmirli ve bir Türk'tür." dedi.



YTB Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kazancı ise Pakistan ile Türkiye'nin iki kardeş ülke, iki kardeş millet olarak anıldığını belirterek, YTB olarak Türkiye'de eğitim gören 200'e yakın Pakistanlı öğrenciye eğitim bursu sağladıklarını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA