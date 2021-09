Medyapım imzası taşıyacak olan Yalancılar Ve Mumları dizisi FOX TV'de yayınlanacak. İngiliz yapımı Mistresses dizisinden uyarlanan dizi oldukça merak edilmekte. Peki, Yalancılar ve Mumları ne zaman başlıyor? Yalancılar ve Mumları yayın tarihi ne zaman? Yalancılar ve Mumları 1. bölüm fragmanı izle! Yalancılar ve Mumları ne zaman başlıyor? Yalancılar ve Mumları konusu ve oyuncuları kimler? Yalancılar ve Mumlarıhangi diziden uyarlama? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

YALANCILAR VE MUMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye'ye Medyapım tarafından uyarlanan Yalancılar ve Mumları dizisi Fox TV'de yayın hayatına başlıyor. Modern hayatı ve aşkı iddialı bir şekilde ele alan Mistresses formatının Türk seyircisine uyarlanması olan Yalancılar ve Mumları, ilk bölümüyle 30 Eylül Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak.

YALANCILAR VE MUMLARI KONUSU NEDİR?

Ceyda, Elif, Meliha ve Şebnem adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak.

Elif'in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin'in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in yolu kızının okul arkadaşı Pelin'in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife'yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur.

Medyapım imzası taşıyan uyarlama olarak yayınlanacak olan Yalancı ve Mumları dizisinin önceki ismi Metresler olarak duyurulmuştu. Bu ismi Türk seyircisinin benimsemeyeceği düşünülerek dizinin adı Yalancı ve Mumları olarak belirlendi. Yalancı ve Mumları dizisi Fox TV ekranlarında yayınlanacak olup Yalancı ve Mumları dizisi oyuncu kadrosu için hala görüşmeler devam etmektedir.

Yalancı ve Mumları dizisi Amerikan uyarlaması bir diziden uyarlanacak. Dört kadının aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak. Dört kadının hayatının anlatıldığı Yalancı ve Mumları dizisi için görüşmeler devam ediyor.

YALANCILAR VE MUMLARI OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturduğu Yalancı ve Mumları dizisinde Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, İlker Kaleli, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Burcu Gölgedar ve İsmail Demirci rol alacağı konuşuluyor.

YALANCILAR VE MUMLARI KÜNYESİ

Yalancılar ve Mumları, Med Yapım imzalı, ilk bölümü Eylül 2021 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Koray Kerimoğlu'nun yaptığı, senaryosu Nermin Yıldırım tarafından kaleme alınan, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Mistresses dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerini Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman ve Şafak Pekdemir paylaşmaktadır.





YALANCILAR VE MUMLARI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

