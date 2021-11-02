Yalancı nerede çekiliyor? Yalancı dizisi hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizideki ev ve okul nerede? Çekimler nerede yapıldı?

Ekranların yeni başlayan dizisi Yalancı nerede çekiliyor merak edildi. Show TV'de yayınlanacak olan dizinin çekimleri hangi şehirde ve hangi ilçede yapılmaktadır? Yalancı dizisi hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizideki ev ve okul nerede? Çekimler nerede yapıldı? Yalancı nerede çekildi? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Dizi İstanbul'da mı çekiliyor? Detaylar haberimizde...

YALANCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Show TV'nin yeni dizisi Yalancı dizisinin nerede çekildiği hakkında resmi bir açıklama mevcut değildir. Fakat bazı kaynaklara göre dizinin İstanbul'un farklı mekanlarında çekildiği düşünülmektedir. Henüz nerede çekildiği hakkında resmi bir bilgi mevcut değildir. Senaryo itibariyle dizinin birçok farklı mekanda çekileceği düşünülüyor.

YALANCI DİZİSİ KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

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