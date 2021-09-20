Yalancı dizisi Mehmet kimdir? Salih Bademci kimdir, kaç yaşında? Salih Bademci biyografisi!
Başrollerini Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın paylaştığı 'Yalancı' dizisi, Show TV'de yayın haytaına başlamıştır. Dizinin başrolünde yer alan Salih Bademci'nin hayatı merak edilmektedir. Peki, Yalancı dizisi Mehmet kimdir? Salih Bademci kimdir, kaç yaşında? Salih Bademci dizileri neler? Salih Bademci hayatı ve biyografisi nedir?
Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Ulan İstanbul, Kiralık Aşk ve İstanbullu Gelin gibi bir çok proje ve dizide yer almıştır. Dijitale çektiği filmin ardınan Show Tv'de Yalancı adlı dizide başrol oynamaktadır. Peki, Yalancı dizisi Mehmet kimdir? Salih Bademci kimdir, kaç yaşında? Salih Bademci dizileri neler? Salih Bademci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Bir hekimi canlandıran 37 yaşındaki Bademci, kadınlara karşı nazik ve centilmen, çocuğuyla yakından ilgilenen disiplinli ama şefkatli biri...
Salih Bademci (d. 15 Ağustos 1984, İzmir), Türk oyuncudur.
Salih Bademci, Bornova Anadolu Lisesinden ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Serdar Akar'ın Barda filminde ve yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Zeytin Tepesi dizisinde "Akın" karakterini, 2014 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde "Ceyhun" karakterini canlandırdı. 2015 yılı itibarıyla Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde "Sinan Karakaya" karakterini canlandırdı. 20 Ağustos 2015 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile evlendi.
Big Shoot: Koffi Kwahulé - Tiyatrops - 2014-2015
Tesir: Lucy Prebble - Siyah Beyaz ve Renkli - 2014-2015
Şark Dişçisi (oyun): Hagop Baronyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
Ateş Yüzlü: Marius von Mayenburg - Siyah Beyaz ve Renkli - 2010
Cimri: Moliere - Kent Oyuncuları - 2009
2017-2018 – İstanbullu Gelin (Fikret) (TV Dizisi)
2016 – Cereyan (Genç) (Sinema Filmi)
2015 – Kiralık Aşk (Sinan) (TV Dizisi)
2014 – Ulan İstanbul (Ceyhun) (TV Dizisi)
2014 – Zeytin Tepesi (Akın Karatay) (TV Dizisi) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
2014 – Arkadaşlar Arasında (Barış) (Sinema Filmi)
2013 – Fatih (Şehzade Bayezid) (TV Dizisi)
2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Hakan Tatlı) (TV Dizisi)
2007 – Elveda Rumeli (Muzaffer) (TV Dizisi) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
2006 – Barda (Cenk) (Sinema Filmi)
1994 – Mıymıntılar Kralı (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)