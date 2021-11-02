Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 7. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 7. bölüm full HD canlı izle!

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YALANCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalancı'nın 6. Bölümünde; Deniz, Mehmet Emir'in bütün hamlelerini önceden öğrenmesiyle kendisini takip ettirdiğini düşünmeye başlar. Yoksa Mehmet Emir'e önceden bu planları anlatan birileri mi vardır? Deniz, Mehmet Emir'in verdiği ipuçları ile etrafındaki yalancıları öğrenecek midir? Deniz, Mehmet Emir'in gizli dünyasını çözmeye çalıştıkça, kendi hayatının da adım adım parçalanmasına engel olamayacaktır.

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YALANCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalancı 7. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Mehmet Emir'i kaçıran Deniz, sorularıyla giderek onu köşeye sıkıştırmaya başlıyor. Aralarındaki gerilimin yükseldiği tanıtımda Mehmet Emir, intihar eden karısıyla ilgili şok bir itirafta bulunuyor. Eşinin ölmesini izlediğini söyleyen Mehmet Emir, açıklamalarıyla Deniz'i bir kez daha şaşkınlığa uğratıyor ve ne kadar tehlikeli biri olduğunu gözler önüne seriyor.

YALANCI KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

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