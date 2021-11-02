Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 7. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 7. bölüm full HD canlı izle!
Yalancı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer almaktadır. Yalancı bugün yedinci bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen seyirciler "Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 7. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 7. bölüm full HD canlı izle!" aratması yapıyor. Yalancı canlı izle! sizlerle...
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Yalancı'nın 6. Bölümünde; Deniz, Mehmet Emir'in bütün hamlelerini önceden öğrenmesiyle kendisini takip ettirdiğini düşünmeye başlar. Yoksa Mehmet Emir'e önceden bu planları anlatan birileri mi vardır? Deniz, Mehmet Emir'in verdiği ipuçları ile etrafındaki yalancıları öğrenecek midir? Deniz, Mehmet Emir'in gizli dünyasını çözmeye çalıştıkça, kendi hayatının da adım adım parçalanmasına engel olamayacaktır.
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Yalancı 7. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Mehmet Emir'i kaçıran Deniz, sorularıyla giderek onu köşeye sıkıştırmaya başlıyor. Aralarındaki gerilimin yükseldiği tanıtımda Mehmet Emir, intihar eden karısıyla ilgili şok bir itirafta bulunuyor. Eşinin ölmesini izlediğini söyleyen Mehmet Emir, açıklamalarıyla Deniz'i bir kez daha şaşkınlığa uğratıyor ve ne kadar tehlikeli biri olduğunu gözler önüne seriyor.
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur
Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
Cemal Toktaş : Murat Özdal
Şahin Irmak : Okay Aytekin
İmer Özgün : Canan Ocakçı
Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
Efsane Odağ : Görkem Bilgen
Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
Öyküsu Özyürek : Lorin
Ozan Ayhan : Yavuz
Gizem Soysaldı : Tuğba
Mesut Yılmaz : Ali
Doğa Karakaş : Ayaz
Sema Çeyrekbaşı : Türkan
Özgür Şahin : Serkan
Mihrimah Selin Vardar : Derin