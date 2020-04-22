Yakuza Kiwami, Xbox Game Pass Servisine Geldi Kasım ayındaki Inside Xbox programı sırasında Yakuza 0, Yakuza Kiwami ve Yakuza Kiwami 2 oyunlarının Xbox Game Pass servisine geleceğini öğrenmiştik.

Kasım ayındaki Inside Xbox programı sırasında Yakuza 0, Yakuza Kiwami ve Yakuza Kiwami 2 oyunlarının Xbox Game Pass servisine geleceğini öğrenmiştik. Yakuza 0 sonrasında sıra, Yakuza Kiwami'ye geldi. Devam oyunu Xbox One ve PC (Windows 10) için de satışa sunuldu. Ayrıca PC için Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass aboneleri de erişim sağlayabilecekler.

Yakuza Kiwami, 2005 yılında çıkışını gerçekleştirmiş olan orijinal Yakuza oyununun yeniden yapımı oluyor. 2016 yılında PlayStation 3 ve PlayStation 4 için Japonya'da satışa sunulduktan sonra, 2017 yılında dünya genelindeki oyuncular ile buluşmuştu. 2019 yılında ise PC versiyonu ile karşımıza çıkmıştı.

Yakuza Kiwami, Xbox Game Pass servisine geldi

Eğer henüz oyunu oynamamışsanız, PC için Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass kütüphanesine eklendiğini söyleyeyim. Bu sayede, aktif bir aboneliğiniz var ise, ek bir ücret ödemeden PC veya Xbox One üzerinden indirebilir ve oynayabilirsiniz.

Yakuza Kiwami konusu

Yakuza 0 oyununun yedi yıl sonrasında geçen Yakuza: Kiwami oyununda, Kazuma Kiryu kardeşi Akira Nishikiyama ve çocukluk arkadaşı Yumi'yi korumak için bir suç patronunun cinayetini üstleniyor. On yıl sonra çıktığında da Akira Nishikiyama değişmiştir ve Yumi de ortalarda yoktur. Klanından da kovulmuş olan Kiryu, kendisini tamamıyla değişmiş bir dünyanın içinde buluyor. Eski klanı Tojo'nun kasasından kaybolan on milyar yen nedeniyle bir iç savaş patlak vermişken bütün işaretler ise Haruka Sawamura adındaki bir kızı işaret etmektedir. Bu noktadan sonra da Haruka Sawamura ve Kazuma Kiryu, cevabını bulmak istedikleri sorular için amansız bir mücadeleye girişiyorlar.