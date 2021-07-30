Yaktığı evini bankta oturup izledi
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Yaktığı evini bankta oturup izledi

Yaktığı evini bankta oturup izledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, oturduğu apartman dairesini ateşe verdi ardından bir bankta oturup yangını izledi.

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, oturduğu apartman dairesini ateşe verdi ardından bir bankta oturup yangını izledi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evini yakan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayda dumandan etkilenen bir kadın da hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Dere Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında çıktı. Bunalıma giren Selami T. (40), ikamet ettiği 3. kattaki dairesini ateşe verdi. Evinden dışarı çıkan adam, sokakta evinin yanışını izledi.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle apartmanda ikamet eden Masuma Sharobiddnova (27) adlı kişi dumandan etkilenerek fenalaştı. Kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ev sahibi Selami T.'yi bankta otururken buldu. Evi kendisinin yaktığını söyleyen Selami T. ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. - BURSA

Yaktığı evini bankta oturup izledi
Yaktığı evini bankta oturup izledi
Yaktığı evini bankta oturup izledi
Yaktığı evini bankta oturup izledi
Yaktığı evini bankta oturup izledi
Yaktığı evini bankta oturup izledi
Yaktığı evini bankta oturup izledi
Yaktığı evini bankta oturup izledi
Yaktığı evini bankta oturup izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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