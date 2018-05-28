Yakın Arkadaşı Arda Öziri'nin Ölüm Haberini Alan Engin Altan Düzyatan Yıkıldı

Dün sabaha karşı TEM otoyolunda motosikletiyle trafik kazası geçiren oyuncu Arda Öziri hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatı sanat camiasında büyük şok yaşattı. Acı haberi alan sevenleri yasa boğuldu.

YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

Öziri, için salı günü 09.00'da İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tören düzenlenecek. Daha sonra Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı'na defnedilecek.

ÜNLÜ İSİMLER ÖLÜM HABERİNE İNANAMADI

Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan ve aynı zaman da sınıf arkadaşı olan Engin Altan Düzyatan ve birçok ünlü isim Arda Öziri'nin vefat haberinden sonra yıkıldı. Ünlü isimler yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı. İşte ünlülerin yürek burkan paylaşımları...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Canim kardeşim, sınıf arkadaşım, dostum, Arda Öziri'yi kaybettik, çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum. Allah mekanını cennet eylesin.

TİMUR ACAR

Nasıl yazacağını bilemiyor insan. Canımız, arkadaşımız Arda Öziri'yi kaybettik... Ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun kardeşim..

RIZA KOCAOĞLU

Canımız, kardeşimiz, sınıf arkadaşımız Arda Öziri'yi kaybettik. Çok üzgünüm mekanın cennet olsun kardeşim seni çok özleyeceğiz

GONCA VUSLATERİ

Arda Öziri.... Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum

GÖZDE KANSU

Arda Öziri... Kaybettik seni hayat ne fenasın! Bin sabır ailene, kabullenemedikçe bizlere! Çok üzgünüm çok!

KAAN URGANCIOĞLU

Mekanın cennet olsun, güzel hatırlayacağım...

BÜŞRA PEKİN

Çok kıymetli okul arkadaşımız Arda Öziri'yi kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin.