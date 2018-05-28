Yakın Arkadaşı Arda Öziri'nin Ölüm Haberini Alan Engin Altan Düzyatan Yıkıldı
Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularından Arda Öziri, dün sabah geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan Engin Altan Düzyatan, yaşadığı acıyı Twitter hesabından paylaştı.
Dün sabaha karşı TEM otoyolunda motosikletiyle trafik kazası geçiren oyuncu Arda Öziri hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatı sanat camiasında büyük şok yaşattı. Acı haberi alan sevenleri yasa boğuldu.
YARIN TÖREN DÜZENLENECEK
Öziri, için salı günü 09.00'da İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tören düzenlenecek. Daha sonra Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı'na defnedilecek.
ÜNLÜ İSİMLER ÖLÜM HABERİNE İNANAMADI
Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan ve aynı zaman da sınıf arkadaşı olan Engin Altan Düzyatan ve birçok ünlü isim Arda Öziri'nin vefat haberinden sonra yıkıldı. Ünlü isimler yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı. İşte ünlülerin yürek burkan paylaşımları...
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Canim kardeşim, sınıf arkadaşım, dostum, Arda Öziri'yi kaybettik, çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum. Allah mekanını cennet eylesin.
TİMUR ACAR
Nasıl yazacağını bilemiyor insan. Canımız, arkadaşımız Arda Öziri'yi kaybettik... Ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun kardeşim..
RIZA KOCAOĞLU
Canımız, kardeşimiz, sınıf arkadaşımız Arda Öziri'yi kaybettik. Çok üzgünüm mekanın cennet olsun kardeşim seni çok özleyeceğiz
GONCA VUSLATERİ
Arda Öziri.... Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum
GÖZDE KANSU
Arda Öziri... Kaybettik seni hayat ne fenasın! Bin sabır ailene, kabullenemedikçe bizlere! Çok üzgünüm çok!
KAAN URGANCIOĞLU
Mekanın cennet olsun, güzel hatırlayacağım...
BÜŞRA PEKİN
Çok kıymetli okul arkadaşımız Arda Öziri'yi kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin.
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ilk önce Allah''ımdan Arda abiye gani gani gani rahmet diler Annesine babasına Ailesine ve sevenlerine Baş sağlığı diler Mekanı cennet olsun inşaallaah. . AmiiiiiNNNNNN. , ben Arda abiyi ilk ''Akasya Durağın''da izleme tanıma fırsatım oldu o dizide komiser yardımcısı idi gerçekten samimi cana yakın iyi 1 insandı. , işte takdir ilahi insanın vadesi dolunca hepsi bahane üzüldümm. ,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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tek gercek cennet le cehennem ölümde geciciCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EYLESİNCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Allâh rahmet eylesinCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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tek gercek ölüm. gerisi masal . bir varmıs bir yokmus ile bitenCevap Yaz 12 Yayından Kaldır