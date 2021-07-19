Yakılan otomobile hortumla müdahale
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Yakılan otomobile hortumla müdahale

Yakılan otomobile hortumla müdahale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da yaşayan yerleşik yabancı kadının sevgilisi, kadının aracına benzin döküp yaktı.

Antalya'da yaşayan yerleşik yabancı kadının sevgilisi, kadının aracına benzin döküp yaktı. Yangına ilk müdahaleyi, dumanları gören komşular bahçe hortumu ile yaptı. Olayı anlatan komşu Ramazan Utku ise "Sokağın başından geliyor, arabaya benzin döküp çakmağa basıyor" dedi.

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi 713 sokakta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yerleşik yabancı Svıtlana Borysenko, saat 13.00 sıralarında 07 MB 0506 plakalı aracını evinin önüne park etti. 14.30 sıralarında ise araçtan dumanlar yükseldiğini gören komşular, bahçe hortumu ile yangına müdahale etti. O sırada olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yanan araca müdahale ederek söndürme çalışmasını gerçekleştirdi. Öte yandan, aracı yanan Svıtlana Borysenko, polise verdiği ifadesinde erkek arkadaşı M.E'nin kendisini arayıp aracını yakacağını söylediğini belirtti.

"Yanan araca bahçe hortumu ile müdahale etti"

Aracın yandığını görüp bahçe hortumu ile söndürmeye çalışan komşu Hatice Utku, "Hortumla geldim söndürdüm. Yanıyordu, duman tütüyordu. Pat pat etti patladı. İlk müdahaleyi ben yaptım. Korktum, doğalgaz var orada patlar sandım" dedi.

"Arabaya benzin döküp çakmak çakıyor"

Olayı anlatan komşu Ramazan Utku, " Sokağın başından geliyor, arabaya benzin döküp çakmağa basıyor. Arabanın arkasından dolanıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Yakılan otomobile hortumla müdahale
Yakılan otomobile hortumla müdahale
Yakılan otomobile hortumla müdahale
Yakılan otomobile hortumla müdahale
Yakılan otomobile hortumla müdahale
Yakılan otomobile hortumla müdahale
Yakılan otomobile hortumla müdahale
Yakılan otomobile hortumla müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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