Yakalandı; 'denize girenleri görünce ben de yüzdüm, meğer turistlermiş' diye kendini savundu
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Yakalandı; 'denize girenleri görünce ben de yüzdüm, meğer turistlermiş' diye kendini savundu

Yakalandı; 'denize girenleri görünce ben de yüzdüm, meğer turistlermiş' diye kendini savundu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip denize giren 17 kişi hakkında tutanak tutuldu.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip denize giren 17 kişi hakkında tutanak tutuldu. Bu kişilerden Melih B., "Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm. Meğer onlar turistmiş" dedi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük dışarı çıkma yasağına yönelik denetim yaptı. Hastanealtı Plajı'ndaki denetimde, polis ekipleri denizde yüzen Melih B.'den sudan çıkmasını istedi. Uyarı üzerine kıyıya gelen Melih B., hakkında tutanak tutulmasını engellemek için polise kimlik bilgilerini vermek istemedi. Antalya'da turizm sektöründe çalıştığını belirten Melih B., "Ceza kesilirse ödeyemem. Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm. Meğer onlar turistmiş" dedi. Polis ekipleri, Melih B. hakkında tutanak tuttu.Bu arada, gün boyu denetimlerde, denize girdikleri tespit edilen toplam 17 kişi hakkında polis tarafından tutanak tutulduğu kaydedildi.


Yakalandı; 'denize girenleri görünce ben de yüzdüm, meğer turistlermiş' diye kendini savundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

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