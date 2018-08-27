Yakakent'te Şenlik Düzenlendi

Samsun'un Yakakent ilçesinde, Asmapınar Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğince "Asmapınar Yayla Piknik Şenlikleri"nin bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirildi.

Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, şenlikte yaptığı konuşmada, örf ve adetlerin yansıtıldığı şenliklere katılımın fazla olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Gurbetçilerin de şenlikte bir araya geldiklerine işaret eden Kıyma, "Her yıl düzenlenen şenlikler, memleketlerini bırakıp gurbete giden, orada ekmeğini kazanan gurbetçilerimiz için de moral oluyor. Bu anlamda bu şenliği organize eden Hüseyin Okur kardeşime ve tertip komitesine çok teşekkür ederim." dedi.

Asmapınar Mahallesi Muhtarı Sadık Okur da yılda bir kere de olsa gurbetçilerle bir araya gelerek hoşça vakit geçirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Buraya gelerek bizleri mutlu eden tüm misafirlerimize teşekkür ederim. Hiçbir şekilde kimseden bir kuruş almadan, kendi imkanlarımızla, köyümüzün insanlarıyla şenliğimizi yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çeşitli eğlence programlarının düzenlendiği, yerel şarkıcıların sahne aldığı şenlikte, çocukların katılımıyla güreş turnuvası da gerçekleştirildi.

Şenlik ağalığınıysa 20 bin lira ile Cihat İnce kazandı.

Şenliğe Yakakent Kaymakamı Bahar Kaya da katıldı.