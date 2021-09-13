Yahyalı'da 16 farklı noktada asfaltlama çalışması yapılacak - Haberler
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Yahyalı'da 16 farklı noktada asfaltlama çalışması yapılacak

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Yahyalı'da 16 farklı noktada asfaltlama çalışması yapılacak

Yahyalı Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde asfaltlama çalışmalarına başladı.

Yahyalı Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde asfaltlama çalışmalarına başladı.

Vatandaşların rahat ve konforlu bir ulaşım sağlamaları için çalışmalarına hız veren Yahyalı Belediyesi, ilçenin 16 farklı noktasında asfaltlama çalışması yapacak. Bu çalışmalarda toplam 60.000 m asfalt dökülmesi hedefleniyor. İlçenin Mustafabeyli Mahallesi'nde başlayan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ; "Şehirleşme yolunda hızla ilerleyen ilçemizde asfaltlama çalışmalarımıza hız verdik. Vatandaşlarımızın kaliteli yollarda seyahat etmelerini istiyoruz. İnşallah yılsonuna kadar birçok yolumuzun asfaltını dökeceğiz" dedi. Yapılan asfaltlama çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Esat Öztürk; "İlçemize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün Mustafabeyli ve İlyaslı Mahallerimizi bağlayan yolun sathi kaplamasını yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzde görev yapan ekibime teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl birçok ova mahallemizde asfaltlama çalışması yapmıştık. Onlardan aldığımız dualar bu dünyadaki her şeye değer. Bu senede eksik kalan yollarımız tamamlıyoruz. Bölgede yaşayan insanlarımıza hayırlı olsun. Yahyalı elma üretiminde söz sahibi olan önemli bir merkez. Elma bahçelerine giden önemli yollarımızı asfaltlıyoruz. Verimli ve kaliteli bir elma üretimi sağlanması için altyapı çalışmalarına belediye olarak önem veriyoruz. İlçe merkezindeki yollar kadar bu yollarda önem arz ediyor. İlçemiz insanı her türlü hizmeti hak ediyor. Daha öncede belirttiğimiz gibi, satışlardan, topladığımız vergilerden elde ettiğimiz gelirleri biz vatandaşlarımıza harcıyoruz. 'Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz' demiş büyüklerimiz. Bizde bu gururu bir kez daha yaşıyoruz. 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Bizde Cumhurbaşkanımıza oy istemek için mahallelerimize ak bir yüzle gitmek istiyoruz. Bununda kaygısını taşıyoruz. Bu ilçeye her zaman güzellikler yakışır" diye konuştu. - KAYSERİ

Yahyalı'da 16 farklı noktada asfaltlama çalışması yapılacak

Yahyalı'da 16 farklı noktada asfaltlama çalışması yapılacak

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