Yahyalı'da 112 Acil Çağrı İstasyonu ve Okuma Salonu Açıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yahyalı'da 112 Acil Çağrı İstasyonu ve Okuma Salonu Açıldı - Haber
Kayseri, Yahyalı, Güncel

Yahyalı'da 112 Acil Çağrı İstasyonu ve Okuma Salonu Açıldı

Yahyalı Belediyesi, ilçede kullanılmayan eski jandarma binasının tadilatını yaparak, 112 Acil Çağrı İstasyonu ile Kadın Okuma ve Dinlenme Salonu olarak hizmete açtı.

13.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:39
Yahyalı'da 112 Acil Çağrı İstasyonu ve Okuma Salonu Açıldı

Yahyalı Belediyesi, ilçede kullanılmayan eski jandarma binasının tadilatını yaparak, 112 Acil Çağrı İstasyonu ile Kadın Okuma ve Dinlenme Salonu olarak hizmete açtı.


Binanın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törene Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Nebi Akkuş, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


Ayrıca törende hayırseverler tarafından bağışlanan Ultrason Cihazı ve Evde Bakım Hizmetleri aracının da devir teslimi yapıldı.


Ev sahibi olarak açılış konuşmasını yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Açılışını yapmakta olduğumuz bu binayı belediyemize tahsis eden, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve İlçe Kaymakamımıza şükranlarımı sunuyorum. Göreve geldiği günden beri doğduğu ilçe ile ödeşen ve ilçemize her türlü sağlık konusunda desteğini esirgemeyen, başarılı İl Sağlık Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Ali Ramazan Benli Beye teşekkür ediyorum. Ayrıca; bir telefonla araç talebimizi geri çevirmeyen İstanbul'daki hayırsever hemşehrimiz Yılmazlar Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz Beye can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Yine ultrason cihazını merhum Mehmet Çıklaşahin adına hastanemize hibe eden Nermin Büyükkuşçu Hanımefendiye ilçemiz adına yürekten teşekkür ediyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hayata geçirdiğimiz, Kadın Okuma ve Dinlenme Salonu, 112 Acil Çağrı Merkezi, evde sağlık hizmetleri aracı, Ultrason cihazı ilçemize hayırlı olsun. İlçe'nin ve şehirlerin gelişmesinde ve büyümesinde şüphesiz belediyelere çok önemli görevler düşüyor. İlçeler adeta yaşayan organizmalar gibidir sürekli bakım isterler ilgi ve sevgi isterler. Gereken ilgi ve bakım yapılırsa büyürler. Yapılmaz ise geriler küçülür hatta yok olurlar. Tevazu samimiyet ve gayretle Yahyalı sevdalısı biri olarak mesai arkadaşlarımla birlikte durmak yok, koşmaya devam ediyoruz. İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir anlayışı ile Yahya Gazinin torunlarına hizmet etmeyi ve dualar almayı seviyoruz. Hizmetlerden aldığımız haz bizim için, dünyalara bedel bir gurur vesilesidir. Hizmetlerimizin tamamı ilçemizin geleceği ve gelecek nesillerimize hoş sedalar bırakmaktır. Cumhur İttifakı ve sizlerden aldığımız güçle ilçemizi ileri daha ileri taşımanın heyecanı ile gece gündüz demden çalışıyoruz." diye konuştu.


Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli' de konuşmasında sağlık hizmetlerine yaptığı desteklerden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk' e teşekkür ederek, evde sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı. Müdür Ali Ramazan Benli; " Evde sağlık hizmeti, bizim dışarı da yürüttüğümüz, yatalak hastalarımıza bakmak, onlara yardımcı olmak adına yaptığımız bir hizmet. Onlara dokunmak, onların dualarını almak gerçekten çok önemli. Onların duası bizi ayakta tutar. Evde sağlık hizmetlerinde iyi bir noktadayız. Kayseri'ye geldiğimizde, evde sağlık hizmeti veren 11 ekibimiz vardı. Hastalara 3 hafta sonrasına randevu veriliyordu. Şuan 21 ekibimiz hizmet veriyor. ve randevu süremiz 48 saatin altında. Hastalarımızın en çok sıkıntı çektikleri nokta, yemek yemeleriydi. Bu sorunu gidermek adına şehir hastanemize taşınırken 100 adet hasta yatağını evde sağlık birimine aktararak evlere dağıttık. Yataklara oldukça fazla talep geldi. Bunun üzerine hayırseverlerimiz aracılığıyla yatak dağıtımına devam ediyoruz. Yahyalı'da da başkanımızla el el vererek 24 yatağı hastalarımızın hizmetine verdik. Kayseri' de evinde hasta yatağı hizmeti alan 500 kişi var. Bizim 2019 yılında evde sağlık hizmeti götürdüğümüz kişi sayısı 39 bin kişi. Bu azımsanmayacak bir rakam. Evde sağlık hizmetlerinde bizim bütünleşik sağlık hizmeti dediğimiz, yerel yönetimlerle, diğer kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir hizmet üretmemiz gerekiyordu. Evde sağlık hizmeti alan hastalarımıza bakan kişilerin yükü de önemli. O insanları da rahatlamak adına yerel yönetimlerle, diğer kurumlar ve STK'larla birlikte çalışıyoruz. " ifadelerini kullandı.


Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise konuşmasında " Belediye başkanımız aylardan beri burayla uğraşıyor. Nihayetinde heyecanla, istekle, arzuyla burayı hizmete kazandırdı. Kendisine teşekkür ediyorum. İl Sağlık Müdürümüzün de birçok hizmetin ilçeye kazandırılmasında emekleri var. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün bağışta bulunan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Dursun Sarı duayla bina hizmete açıldı.


Törende İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Evde Bakım Hizmetlerine araç hibe eden Yılmazlar Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz'a, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne ultrason cihazı hibe eden Nermin Büyükkuşçu' ya ve sağlık hizmetlerine verdiği destek dolayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'e plaket takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim Haber
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu Haber
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Dev banka faiz indirdi Haber
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Dev banka faiz indirdi
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz Haber
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu Haber
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu
Milli sporcu İtalya'da karantinaya alındı Haber
Milli sporcu İtalya'da karantinaya alındı
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam edecek
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam...
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Meral Akşener Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sadi Konuk Cem Yılmaz Ebru Şallı Fahrettin Koca
Spor Falcao Bülent Uygun Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Mart Wuhan Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Yahyalı'da 112 Acil Çağrı İstasyonu ve Okuma Salonu Açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 17:28:24. #1.14#