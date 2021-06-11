Yahyalı Belediyesi Haziran İlaçlama Programı

YAHYALI BELEDİYESİ HAZİRAN İLAÇLAMA PROGRAMI 11 Haziran 2021 - 28 kez okundu.

YAHYALI BELEDİYESİ HAZİRAN İLAÇLAMA PROGRAMI 11 Haziran 2021 - 28 kez okundu. 12. 06. 2021 Kirazlı ve Derebağ Mahalleleri14. 06. 2021 Merkez Mahalleler 14. 06. 2021 Mustafabeyli, Yuları, İlyaslı, Çubuklu, Senirköy Mahalleleri15. 06. 2021 Merkez Mahalleler15. 06. 2021 Ağcaşar, Kocahacılı, Yerköy, Kopçu Mahalleleri16. 06. 2021 Merkez Mahalleler16. 06. 2021 Denizovası, Taşhan, Süleymanfakılı, Kuzoluk, Sazak Mahalleleri17. 06. 2021 Merkez Mahalleler17. 06. 2021 Karaköy, Dikme, Avlağa, Çamlıca Mahalleleri19. 06. 2021 Kirazlı ve Derebağ Mahalleleri21. 06. 2021 Merkez Mahalleler21. 06. 2021 Mustafabeyli, Yuları, İlyaslı, Çubuklu, Senirköy Mahalleleri22. 06. 2021 Merkez Mahalleler22. 06. 2021 Ağcaşar, Kocahacılı, Yerköy, Kopçu Mahalleleri23. 06. 2021 Delialiuşağı, Çavdaruşağı, Yeşilköy, Burhaniye, Çubukharmanı Mahalleleri23. 06. 2021 Balcıçakır, Büyükçakır, Ulupınar, Kapuzbaşı Mahalleleri24. 06. 2021 Merkez Mahalleler24. 06. 2021 Merkez Mahalleler26. 06. 2021 Kirazlı, Derebağ Mahalleleri28. 06. 2021 Merkez Mahalleler28. 06. 2021 Mustafabeyli, Yuları, İlyaslı, Çubuklu, Senirköy Mahalleleri29. 06. 2021 Merkez Mahalleler29. 06. 2021 Ağcaşar, Kocahacılı, Yerköy, Kopçu Mahalleleri30. 06. 2021 Merkez Mahalleler30. 06. 2021 Denizovası, Taşhan, Süleymanfakılı, Kuzoluk, Sazak Mahalleleri SONRAKİ HABER Son Eklenen Haberler YAHYALI BELEDİYESİ HAZİRAN İLAÇLAMA PROGRAMI BAŞKAN ÖZTÜRK'ÜN GENÇ FUTBOLCULARA DESTEĞİ DEVAM EDİYOR YAHYALI KAPALI PAZAR YERİ AÇILIŞI VE ARAÇ TANITIM TÖRENİ HİZMET-İŞ SENDİKASI İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI YAHYALI BELEDİYE MECLİSİ İSRAİL SALDIRILARINI KINADI YAHYALI BELEDİYE MECLİSİ MAYIS AYI TOPLANTISI YAPTI BAŞKAN ESAT ÖZTÜRK'TEN RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJI GAZİBEYLİ MAHALLESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI BELEDİYEMİZE YENİ KAZIYICI YÜKLEYİCİ İŞ MAKİNASI BAŞKAN ÖZTÜRK POLİSLERLE BİRLİKTE AĞAÇ DİKTİ ARAÇ FİLOMUZU GENÇLEŞTİRİYORUZ BAŞKAN ÖZTÜRK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE BİR ARAÇ DAHA KAZANDIRDI YAHYALI'DA NİSAN AYI MECLİSİ YAPILDI GREYDER SATIŞ İLANI KOPÇU VE BALCIÇAKIRI MAHALLELERİNDE TAŞINMAZ SATIŞI

Kaynak: Habermetre