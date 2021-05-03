Yahoo kimin, sahibi kim? Yahoo satıldı mı? Yahoo hangi ülkenin? Yahoo değeri ne kadar?

Yahoo satılma haberleriyle gündeme geldi. Bunun ardından Yahoo kimin, Yahoo sahibi kim? gibi soruların cevapları merak edildi. Peki, Yahoo hangi ülkeye ait bir arama motorudur? Yahoo'nun toplam ziyaretçi sayısı kaç? Yahoo ne kadara kime satıldı? Yahoo sahibi kimdir, kimin markası? Detaylar haberimizde.

Yahoo satıldı mı? Yahoo satılacak mı? Yahoo kimin malı? Yahoo arama motoru günlük ziyaretçi sayısı kaç?

YAHOO NEDİR?

Yahoo! Inc., Stanford Üniversitesi öğrencileri Jerry Yang ve David Filo tarafından kurulmuş bir portaldır.

İlk başlarda arama motoru olarak hizmet vermesine rağmen zamanla e-posta, anında iletileşme, e-posta grubu ve benzeri hizmetler de sunarak pazarda hâkim olmaya çalışmıştır. Yahoo! hizmetlerinin ulaşılabildiği Yahoo.com, günde 7 milyar sayfa gösterimiyle dünyanın en çok ziyaret edilen 11. sitesidir. Sunduğu hizmetlerden Yahoo Messenger özellikle ABD'de çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Sunduğu ücretsiz e-posta hizmetinin sığası "unlimited storage" savsözüyle bir ilk olarak sınırsızdır.

Bunların dışında Yahoo! Hotjobs bölümünden iş arama olanağı da sunmakta. Yahoo! Finans bölümünden pek çok borsa endeksi ve hisse senedi hakkında ayrıntılı bilgiler alınabilmektedir. Yahoo! News bölümünden dünyadaki gelişmeler takip edilebilmekte ve Yahoo! Games bölümünde ise oyunlar oynanabilmektedir. Yahoo! Music dahilinde sunulan Yahoo! LAUNCHcast Radio ise ilk içerikli çevrimiçi radyo olma özelliğine sahiptir. Kullanıcılar parçalara oy vererek kendi zevklerine göre kanal oluşturabilmekte ve bunu kaliteli bir sesle çevrim içi olarak dinleyebilmektedirler. 2008 son aylarında Türkçe olarak hizmete sunulmuştur.

4 Şubat 2008 tarihinde Microsoft, Yahoo! Inc. için 44.6 milyar dolarlık bir teklif yapmış, Yahoo! ise bu teklifi reddetmiştir.

25 Temmuz 2016 tarihinde, Amerikan telekomünikasyon şirketi Verizon, Yahoo!'nun çekirdek faaliyetlerini 4.83 milyar dolara satın alacağını açıkladı.

YAHOO SAHİBİ KİM?

Yahoo! Inc., Stanford Üniversitesi öğrencileri Jerry Yang ve David Filo tarafından kurulmuş bir portaldır.

25 Temmuz 2016 tarihinde, Amerikan telekomünikasyon şirketi Verizon, Yahoo!'nun çekirdek faaliyetlerini 4.83 milyar dolara satın alacağını açıkladı.

Son çıkan haberlere göre Yahoo ve AOL, 5 milyar dolara "Apollo Global Management" şirketine satılacağı duyuruldu.

Başkan : Fred Amoroso

Fred Amoroso CEO : Tim Armstrong

Tim Armstrong Çalışan sayısı : 8.600 (2017)

8.600 (2017) Genel merkezi : ABD, Kaliforniya

YAHOO HANGİ ÜLKENİN?

Yahoo, ABD merkezli bir arama motorudur.

YAHOO GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISI KAÇ?

Yapılan araştırmalara göre Yahoo'nun günlük 7 milyar sayfa gösterimi bulunuyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen 11. sitesi konumunda. ABD'de ise 4. sırada yer alıyor.

YAHOO SATILDI MI?

Yeni haberlere göre Yahoo ve AOL 5 milyar dolar karşılığında satılıyor. Bu miktar yaklaşık 41 milyar TL ediyor.