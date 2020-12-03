Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler

Seren Serengil, bugünkü programda Yağmur Sarnıç'ın zina yaptığını ve Emre Aşık'ı aldattığı için boşanma davası açıldığını söyleyince ortalık karıştı. Mahkemenin kendilerini zina gerekçesiyle değil, şiddetli geçimsizlikten boşayacağını söyleyen Sarnıç, Serengil'i yalancılıkla suçladı.

"MAHKEMEDE HESAP VERECEKSİN"

Dobra açıklamalarıyla adından söz ettiren Yağmur Sarnıç, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımlarda Serengil için şu ifadeleri kullandı: "Kız verengil teyze bir çekemedin be ne kıskanç karısın. Herkesi yedin yedin bitiremedin. Mahkeme zina nedeniyle boşayamıyor bizi zira zina olmadığı için peki sen o koca ağzını yaya yaya bu söylediklerini ispatlayamadığında mahkemede ne hesap vereceksin. Geliyor davalar rahat ol teyze. Ben fazla konuşmayacağım çünkü çok yakında at suratın mora dönecek."

Seren Serengil'in 25 yıl önce verdiği röportajda "Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim" sözlerinin yeniden gündem olmasına atıfta bulunan Sarnıç, ağza alınmayacak ifadeler kullandı.