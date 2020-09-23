Yağmur Sarıoğlu kimdir? Yağmur Sarıoğlu kaç yaşındadır, mesleği nedir? Yağmur Sarıoğlu Instagram hesabı nedir?
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Yağmur Sarıoğlu kimdir? Yağmur Sarıoğlu kaç yaşındadır, mesleği nedir? Yağmur Sarıoğlu Instagram hesabı nedir?

23.09.2020 13:45 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:50
Yağmur Sarıoğlu kimdir? Yağmur Sarıoğlu kaç yaşındadır, mesleği nedir? Yağmur Sarıoğlu Instagram hesabı nedir?

Türk futbolunda adını sıkça duyduğumuz isimlerden olan Sabri Sarıoğlu, eşi ile de zaman zaman magazin basınında da adından söz ettiriyor. Yağmur Sarıoğlu hakkında merak edilenler haberimizde. Yağmur Sarıoğlu kimdir? Yağmur Sarıoğlu kaç yaşındadır, mesleği nedir? Yağmur Sarıoğlu Instagram hesabı nedir?

Sabri Sarıoğlu ile evli olan Yağmur Sarıoğlu, yaptığı meslek ve aile yaşamıyla sık sık magazin gündeminde yerini alıyor. Yağmur Sarıoğlu kimdir? Yağmur Sarıoğlu kaç yaşındadır, mesleği nedir? Yağmur Sarıoğlu Instagram hesabı nedir?

YAĞMUR SARIOĞLU KİMDİR? YAĞMUR SARIOĞLU'NUN MESLEĞİ NEDİR?

Yağmur Sarıoğlu, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra yine Hacettepe Üniversite'sinde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

Zaman içinde değişen kariyer planları doğrultusunda pilot olmaya karar veren Yağmur Sarıoğlu, hedefine ulaşabilmek için pilotluk eğitimi aldı. Şimdi ise özel bir havayolu şirketinde pilot olarak görev yapmaktadır.

Yağmur Sarıoğlu paraşütle atlamak,uçmak, tırmanmak gibi ekstrem spor olarak adlandırılan hobilerle ilgileniyor.

Yağmur Sarıoğlu kimdir? Yağmur Sarıoğlu kaç yaşındadır, mesleği nedir? Yağmur Sarıoğlu Instagram hesabı nedir?

YAĞMUR SARIOĞLU INSTAGRAM

Yağmur Sarıoğlu, ekstrem sporlarla ve pilotlukla ilgili anılarını yagmursarioglu adlı Instagram hesabında paylaşıyor.

Yağmur Sarıoğlu kimdir? Yağmur Sarıoğlu kaç yaşındadır, mesleği nedir? Yağmur Sarıoğlu Instagram hesabı nedir?

Kaynak: Haberler.com

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