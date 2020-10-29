Yağmur ayeti hangisidir? Rad suresi 12- 13. ayet nasıldır? Rad suresi 12- 13. ayette neler anlatılıyor?

Bu sabah, 29 Ekim günü yağan aşırı şiddetli yapmurun ardından oldukça şiddetli bir gök gürültüsüde koptu. Tüm bunların ardındna insanlar 'Yağmur ayeti hangisidir, Rad suresi 12- 13. ayet nasıldır? Rad suresi 12- 13. ayette neler anlatılıyor' gibi sorular sormaya başladılar. Peki, Yağmur ayeti hangisidir? Rad suresi 12- 13. ayet nasıldır? Rad sur

Yağmur ayeti Rad suresinin iki ayetidir. Oldukça etkili olduğu olan bu ayetler çok sevilir ve okuyanlara dinginlik verir. Peki, Yağmur ayeti hangisidir? Rad suresi 12-13. ayet nasıldır? Rad suresi 12-13. ayette neler anlatılıyor?

RAD SURESİ 12 - 13. AYET YAZILIŞI

YAĞMUR AYETİ RAD SURESİ 12 - 13. AYET

?12? Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O'dur.

?13? Gök gürültüsü Allah'ı överek tenzih eder; O'nun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken O, yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. O'nun azabı pek şiddetlidir.

RAD SURESİ 12 - 13. AYET TEFSİRİ

Şimşek hem yağmurun müjdecisi hem de yıldırımın habercisidir. Kendisi veya malı açıkta bulunanlar yıldırımdan, gürültüden ve ıslanmaktan korkarlar, yağmur bekleyenler ise habercisini görünce sevinirler. Böylece insanlar şimşek çaktığında korku ile ümidi yaşamış olurlar. Yağmurdan fayda görenler onun gelmesine sevinirken, zarar görenler üzülürler. Bulutların elektrik yüklerinin çatışmasından gök gürültüsü doğar. 13. âyette gök gürültüsünün Allah'ı överek tesbih ettiği yani Allah'ın ortaklardan, noksan sıfatlardan uzak ve şanının yüce olduğunu ifade ettiği haber verilmektedir. Müfessirler gök gürültüsünün Allah'ı tesbih etmesini birkaç türlü yorumlamışlardır:

a) Burada tesbih (Allah'ın eksiksizliğinin dile getirilmesi) hakikat mânasında kullanılmıştır; her şey gibi gök gürültüsü de Allah'ı tesbih eder, fakat insanlar onun dilini anlayamazlar (İsrâ 17/44).

b) Gök gürültüsünün Allah'ı tesbih etmesi mecazdır. Aslında Allah'ı tesbih eden, gök gürültüsünü işitip yağmur bekleyen kullardır; gök gürültüsü kulların tesbihine sebep olduğu için tesbih ona isnat edilmiştir.

c) "Gök gürültüsü" anlamına gelen ra'd kelimesi bir meleğin ismi, işitilen ses de o meleğin tesbihidir (bu yorumlar için bk. Râzî, XIX, 25-26; Şevkânî, III, 82; melekler hakkında bk. Bakara 2/30; Ahmet Saim Kılavuz, "Melek", İFAV Ans., III, 187).

Bize göre, gök gürültüsünün mahiyeti bellidir; meleklerin tesbihi ayrıca zikredilmiştir. Gök gürültüsünün tesbihini, bütün yaratılmışların tesbihi çerçevesinde anlamak gerekir. Evet, bütün yaratılmışlar âlemi yaratıcının büyüklük, yücelik ve mutlak kemalini –hal diliyle, işleyişleriyle– dile getirmektedir.