Yağış sonrası ahır çöktü: 5 büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler
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Yağış sonrası ahır çöktü: 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Yağış sonrası ahır çöktü: 5 büyükbaş hayvan telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep'te, hafta sonu etkili olan yağış sonrası bir ahır çöktü.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, hafta sonu etkili olan yağış sonrası bir ahır çöktü. Çökme sonucu ahır içerisinde bulunan 5 büyükbaş hayvan telef olurken, 5 büyükbaş hayvan ise yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, dün sabah erken saatlerde Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hafta sonu etkili olan yağış nedeniyle hayvancılıkla uğraşan Mehmet Akman'a ait ahırın tavanı ağırlaştı. Yağmur suyu toplayan ahırın tavanı, ağırlığı kaldıramayarak sabah erken saatlerde bir anda çöktü. Çökme sonucu ahırın içerisinde bulunan 10 büyükbaş hayvan göçük altında kaldı.

5 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Yaşanan olayın ardından bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri ile veteriner hekimler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, göçük altında kalan 5 büyükbaş hayvanı yaralı olarak kurtarırken, 5 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Yaşanan olay sonrası 5 büyükbaş hayvanını kaybeden Mehmet Akman, tek geçim kaynağının büyükbaş hayvanlarını olduğunu belirterek büyük bir üzüntü yaşarken, yetkililerden de yardım talebinde bulundu. Olay sonrası göçük altında kalan yaralı hayvanların tedavisi sürerken, konu ile ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

(Said Vakkas Yağcı/ İHA)

Yağış sonrası ahır çöktü: 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Yağış sonrası ahır çöktü: 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Yağış sonrası ahır çöktü: 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Yağış sonrası ahır çöktü: 5 büyükbaş hayvan telef oldu

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