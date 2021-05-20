Yabani keçiboynuzları orman köylüsünün gelir kapısı olacak
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Yabani keçiboynuzları orman köylüsünün gelir kapısı olacak

Yabani keçiboynuzları orman köylüsünün gelir kapısı olacak
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Demre ve Finike ilçelerinde yabani keçiboynuzlarının orman köylüsüne gelir kapısı oluşturması için proje başlatıldı.

ANTALYA'nın Demre ve Finike ilçelerinde yabani keçiboynuzlarının orman köylüsüne gelir kapısı oluşturması için proje başlatıldı. Bu kapsamda bölgede 300 hektarda aşılama çalışması yapıldı.

Finike Orman İşletme Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında, işletmeye bağlı Demre, Likya, Finike ve Turunçova orman işletme şefliklerindeki 300 hektarlık alanda 'çakal boynuzu' olarak adlandırılan yabani keçiboynuzlarını aşılama kampanyası başlatıldı. Önce Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürünler Şube Müdürü Abdullah Yüksel, uzmanlar Ali Dataman, Adil Yeniköy ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden bir uzman, projede çalışacak Demre ve Finike'den 22 orman işçisine eğitim verdi. İşçilerle uzmanlar arazide ortak uygulamalı aşılama çalışması yaptı. Ardından Demre ve Finike'de toplam 22 kişiden oluşan 4 ekip, yabani keçiboynuzlarını aşıladı.

Demre ve Finike'deki 4 orman işletme şefliği alanındaki yabani keçiboynuzları budanıp, alan temizleniyor. Ardından genç dallara göz aşısı, kalın dallara kalem aşısı yapılıyor. Aşılamada kullanılan anaçlar, bölgedeki aşı keçiboynuzu ağaçlarından temin ediliyor. Nisan ayı ortasında başlatılan aşılama çalışması, bayram sonrası tamamlanacak. Yapılan aşılarda rüzgar yönü dikkate alınıyor. Aşılar, ağaç dalındaki rüzgarın ters geldiği yöne yapılıyor. Aşılardan 3-4 yıl içinde ürün alınması bekleniyor. Ortaya çıkan ürünü, bölgede yaşayan vatandaşlar serbestçe toplayabilecek. Projeyle bölge halkına ve milli ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor.'AMACIMIZ ORMAN KÖYLÜMÜZÜN İSTİHDAMINI SAĞLAMAK'

Finike Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, "Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürünler Eylem Planı kapsamında Finike Orman İşletme Müdürlüğü olarak, 2021 yılı eylem planı dahilinde 9 bin yabani keçiboynuzu aşılama çalışmalarımız devam etmektedir. Nisan ayı ortasından itibaren başlayıp devam eden çalışmalarımızda amacımız, orman köylümüzün istihdamını sağlamak. Gelir kapısı elde etmesini sağlamak. Ayrıca milli ekonomimize de katkı sağlamaktır. Burada yapılan çalışmalarda hem göz aşısı, hem kalem aşısı uygulaması yapılmaktadır. Burada bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz, yapılan bu çalışmalar sonucunda onların da bu aşı yapılan fertleri koruması. 3-4 sene sonra burada oluşacak ürünleri kendileri toplayacak. Kendilerine bir gelir kapısı olmuş olacak" dedi.


Yabani keçiboynuzları orman köylüsünün gelir kapısı olacak
Yabani keçiboynuzları orman köylüsünün gelir kapısı olacak
Yabani keçiboynuzları orman köylüsünün gelir kapısı olacak
Yabani keçiboynuzları orman köylüsünün gelir kapısı olacak
Yabani keçiboynuzları orman köylüsünün gelir kapısı olacak
Yabani keçiboynuzları orman köylüsünün gelir kapısı olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

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