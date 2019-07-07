Yaban keçilerinin zorlu yolculuğu

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde yaban keçilerinin sarp ve dik kayalıklarda zorlu yolculuğu görüntülendi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefi Fatih Albayrak ve ekibi gözlem için kırsalda sahaya çıktı. Ekip, sarp ve dik kayalıklarda yol alan yaban keçilerine rastladı. Kayalıklardan ustalıkla inen keçileri fotoğraflayan Albayrak o anları 'Şebinkarahisar güzelleri' başlığı ile sosyal medyada paylaştı.



Kaynak: DHA

- Giresun