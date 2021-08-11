Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı
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Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, yaban hayvanların saldırısından sarp kayalıklara kaçan keçiler, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı

TUNCELİ - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, yaban hayvanların saldırısından sarp kayalıklara kaçan keçiler, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mazgirt'te bir grup keçi, yaban hayvanlarının saldırması sonucu dağlık bölgelere kaçıştı. Hayvanlarını toparlayamayan çiftçi, AFAD ve jandarma ekiplerinden destek istedi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri, dağlık alana kaçışan keçileri kurtarmak için halat yardımı ile çalışma başlattı. Ekiplerin sarp kayalıklardaki zorlu çalışmalarının ardından keçiler kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı
Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı
Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı
Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı
Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı
Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı
Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı
Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı
Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı
Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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