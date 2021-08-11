Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı

Yaban hayvanların saldırısından kaçan keçileri AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, yaban hayvanların saldırısından sarp kayalıklara kaçan keçiler, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.