XLM Coin Yorum (13 Nisan): Stellar (XLM ) Fiyat Analizi! XLM Coin Ne Zaman Yükselir?
XLM Coin yorum: Stellar Lumens (XLM) bugün 0,60 $ direncinin üzerine çıktı ve 0,65 $ 'dan 52 haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Bir varlık 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştığında, bu bir güç işaretidir çünkü tüccarların fiyatın daha da artmasını beklediklerinden satın almak için acele ettiklerini gösterir.
Yükselen 20 günlük EMA (0,46 $) ve aşırı alım bölgesindeki göreli güç endeksi (RSI), boğaların üstünlük sağladığını gösteriyor. Boğalar fiyatı 0,65 doların üzerine çıkarabilirse, XLM/ USDT çifti, yükseliş trendinin bir sonraki ayağına 0.72 dolara ve ardından 0.85 dolara ulaşabilir.
Bununla birlikte, bugünün mum çubuğundaki uzun fitil, ayıların başka planları olduğunu gösteriyor. Agresif boğaları tuzağa düşürmeye ve fiyatı 0,60 doların altına çekmeye çalışıyorlar. Boğalar fiyatın 0,55 $ 'ın altına düşmesine izin vermezse, düşüşlerde birikme önerecektir. Bu duyguları olumlu tutacaktır.
Bu varsayımın aksine, ayılar fiyatı 0,55 doların altına çekerse, 20 günlük EMA'ya bir düşüş mümkündür. Bu desteğin altında bir kırılma, boğaların hakimiyetini kaybettiğini gösterecektir.
4 saatlik grafik paritenin 0.60 $ 'ın üzerinde kapandığını gösteriyor ancak boğalar bu güç üzerine inşa edemedi. Ayılar fırsata atladı ve fiyatı 0,60 $ 'lık kırılma seviyesinin altına geri çekti.
Bununla birlikte, ayılar fiyatı 20-EMA'ya çekemezse, boğaların düşüşlerde biriktiğini gösterecektir. Bu, yukarı hareketin yeniden başlama olasılığını artıracaktır. Tersine, 20 günlük EMA'nın altında bir kırılma, avantajı ayıların lehine çevirebilir.