Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri nelerdir? Xiaomi Poco X3 NFC fiyatı ne kadar? Xiaomi Poco X3 NFC Antutu yorumları | Poco X3 NFC incelemesi
Çinli elektronik devlerinden biri olan Xiaomi, POCO X3 NFC tanıtımı yapıldıktan sonra gündemden düşmeyen telefonlardan biri oldu. Türkiye'de de satılacağı bilinen Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri nedir? Teknoloji tutkunlarının yakından takip ettiği POCO X3 NFC Türkiye fiyatı, Poco X3 NFC incelemesi | Poco X3 NFC hızlı şarj var mı, oyun oynanır mı?
Snapdragon 732G yonga seti bulunan ve çoğu bilgisayarda bile yer almayan 120Hz tazeleme hızı olan Xiaomi POCO X3 NFC modeli hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
XIAOMI POCO X3 NEF ÖZELLİKLERİ
Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde Sony IMX682 ana sensör 4K 30fps video kaydı ve 4 pikseli 1 pikselde birleştirme şeklinde yeteneklere sahip. Yanında 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörler bulunuyor.64MP çözünürlüğünde Sony sensör, 5160mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj yer alıyor.
Snapdragon 732G yonga seti
120Hz tazeleme hızı
Ekran
"120 Hz" 6,67 FHD+ LCD
İşlemci
Snapdragon 732G
RAM
6 GB
Depolama
64 GB/ 128 GB
Ön kamera
20 megapiksel
Arka kamera
64 megapiksel ana + 13 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik
İşletim sistemi
Android 10
Pil
5.160 mAh
Boyut
165.3 x 76.8 x 9.4mm
Ağırlık
215 gram
XİAOMİ POCO X3 NFC FİYATI
Elektronik cihaz satışı yapan sitelerdeki fiyatlara göre:
POCO X3 NFC'nin 64GB 3.499 TL
POCO X3 NFC 128 GB 3.599 TL.