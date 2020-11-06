Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri nelerdir? Xiaomi Poco X3 NFC fiyatı ne kadar? Xiaomi Poco X3 NFC Antutu yorumları | Poco X3 NFC incelemesi
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Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri nelerdir? Xiaomi Poco X3 NFC fiyatı ne kadar? Xiaomi Poco X3 NFC Antutu yorumları | Poco X3 NFC incelemesi

06.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:37
Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri nelerdir? Xiaomi Poco X3 NFC fiyatı ne kadar? Xiaomi Poco X3 NFC Antutu yorumları | Poco X3 NFC incelemesi

Çinli elektronik devlerinden biri olan Xiaomi, POCO X3 NFC tanıtımı yapıldıktan sonra gündemden düşmeyen telefonlardan biri oldu. Türkiye'de de satılacağı bilinen Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri nedir? Teknoloji tutkunlarının yakından takip ettiği POCO X3 NFC Türkiye fiyatı, Poco X3 NFC incelemesi | Poco X3 NFC hızlı şarj var mı, oyun oynanır mı?

Snapdragon 732G yonga seti bulunan ve çoğu bilgisayarda bile yer almayan 120Hz tazeleme hızı olan Xiaomi POCO X3 NFC modeli hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

XIAOMI POCO X3 NEF ÖZELLİKLERİ

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde Sony IMX682 ana sensör 4K 30fps video kaydı ve 4 pikseli 1 pikselde birleştirme şeklinde yeteneklere sahip. Yanında 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörler bulunuyor.64MP çözünürlüğünde Sony sensör, 5160mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj yer alıyor.

Snapdragon 732G yonga seti

120Hz tazeleme hızı

Ekran

"120 Hz" 6,67 FHD+ LCD

İşlemci

Snapdragon 732G

RAM

6 GB

Depolama

64 GB/ 128 GB

Ön kamera

20 megapiksel

Arka kamera

64 megapiksel ana + 13 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik

İşletim sistemi

Android 10

Pil

5.160 mAh

Boyut

165.3 x 76.8 x 9.4mm

Ağırlık

215 gram

Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri nelerdir? Xiaomi Poco X3 NFC fiyatı ne kadar? Xiaomi Poco X3 NFC Antutu yorumları | Poco X3 NFC incelemesi

XİAOMİ POCO X3 NFC FİYATI

Elektronik cihaz satışı yapan sitelerdeki fiyatlara göre:

POCO X3 NFC'nin 64GB 3.499 TL

POCO X3 NFC 128 GB 3.599 TL.

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