Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri nelerdir? Xiaomi Poco X3 NFC fiyatı ne kadar? Xiaomi Poco X3 NFC Antutu yorumları | Poco X3 NFC incelemesi

Çinli elektronik devlerinden biri olan Xiaomi, POCO X3 NFC tanıtımı yapıldıktan sonra gündemden düşmeyen telefonlardan biri oldu. Türkiye'de de satılacağı bilinen Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri nedir? Teknoloji tutkunlarının yakından takip ettiği POCO X3 NFC Türkiye fiyatı, Poco X3 NFC incelemesi | Poco X3 NFC hızlı şarj var mı, oyun oynanır mı?