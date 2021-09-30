Xbox TGS 2021 canlı yayını: Başlangıç saat, etkinlik nasıl izlenir, bizleri neler bekliyor? - Haberler
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Xbox TGS 2021 canlı yayını: Başlangıç saat, etkinlik nasıl izlenir, bizleri neler bekliyor?

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Xbox TGS 2021 canlı yayını: Başlangıç saat, etkinlik nasıl izlenir, bizleri neler bekliyor?

Xbox, bu yılki Tokyo Game Show'un ilk gününün en önemli cazibe merkezlerinden biridir. Xbox vitrininin başlangıç saatinin ne olduğunu, etkinliği nasıl izleyeceğinizi ve bizleri neler beklediğinin detayları haberin devamında…

Bu yıl Asya'nın en büyük oyun etkinliğinin 25. Tokyo Game Show'un 2021 teması, oyunların insanlar arasındaki mesafeyi kapatma gücünü vurgulamayı amaçlıyor ve "Oyunlarımız her zaman olacak" şeklinde ilham verici etkinlik sloganını taşıyor.

Geçen yıl Tokyo Game Show sahnesine geri döndükten sonra Xbox'ın 30 Eylül Perşembe günü Japonya saatine göre 18:00'de Türkiye saatine göre ise saat 12:00'de sanal yayına geçecekler. TGS 3 Ekim Pazar günü ise sona erecek.

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DÜNYA PRÖMİYERİ BULUNMUYOR

Microsoft, bir Xbox TGS canlı yayınını Japonya, Kore ve Çin'deki Xbox sosyal kanallarında bulunacağını da söyledi. Yayında Asya pazarıyla ilgili duyurular yer alacak, ancak ne yazık ki dünya prömiyeri beklenmiyor.

Tokyo Game Show yayınını duyuran Xbox internet sitesinde şu açıklama yer aldı: "Oyunlar insanlar arasındaki mesafeyi kapatırken, oyuncularımızı bizimle oyun oynamanın keyfini ve topluluğunu kutlamaya davet ediyoruz."

Geçen yıla benzer şekilde bu Japonya'daki ve Asya'daki oyuncularımız için küratörlüğünü yaptığımız bir gösteri olacak. Asya topluluğumuz ve yerel olarak ilgili güncellemelerle bir kutlama bekleyin, ancak yeni küresel çıkış beklenmemelidir.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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