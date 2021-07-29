Xbox Live Gold Ağustos 2021 ücretsiz oyunları açıklandı!

Ağustos ayında Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate abonelerine ücretsiz olarak verilecek dört oyun belli oldu. İşte detaylar!

Microsoft'un, Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate abonelerine özel olarak vereceği oyunların listesi belli oldu.

Ağustos ayında verilecek dört oyun Xbox One ve Xbox 360 konsolu için ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca, verilen tüm oyunları Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları üzerinden geriye uyumluluk sistemi ile oynayabilirsiniz.Xbox Live Gold Ağustos 2021 oyunlarının listesini aşağıda bulabilirsiniz.

XBOX LIVE GOLD AĞUSTOS 2021 OYUNLARI

XBOX ONE

Darksiders III(1 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında erişime açık)

Yooka-Laylee (16 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında erişime açık)

XBOX 360