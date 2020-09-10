WWF: Yaban hayvanlarının nüfusu 50 yılda yüzde 68 azaldı
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BBC

WWF: Yaban hayvanlarının nüfusu 50 yılda yüzde 68 azaldı

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın yeni yayımladığı bir rapor, yaban hayvanları nüfusunun son 50 yılda üçte iki oranından daha fazla azaldığına işaret ediyor.

WWF: Yaban hayvanlarının nüfusu 50 yılda yüzde 68 azaldı
10.09.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:07

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) yeni yayımladığı bir rapor, yaban hayvanları nüfusunun son 50 yılda üçte iki oranından daha fazla azaldığına işaret ediyor.

Kuruluşun raporunda "felaket derecesindeki" bu düşüşün hiçbir yavaşlama belirtisi göstermediği gibi, doğanın insan eliyle tahribatının görülmedik bir seviyeye çıktığı vurgulandı.

WWF Başkanı Tanya Steele, "Ormanlarımızı yaktığımız, denizlerde aşırı balık avladığımız ve doğal yaşam alanlarını yok ettiğimiz için yaban hayatı serbest düşüşte. Dünyamızı mahvediyoruz, sağlığımızı, güvenliğimizi ve yeryüzünde hayatta kalma şansımızı riske atıyoruz. Zaman daralırken doğa bize şimdi imdat sinyali gönderiyor" dedi.

Sayılar ne anlama geliyor?

Raporda bilim insanlarının dünya genelindeki gözlemlerine dayanılarak binlerce canlı türünün nüfuslarına bakıldı.

Buna göre 20.000'den fazla memeli, kuş, hem karada hem denizde yaşayan hayvan, sürüngen ve balık nüfusunun 1970'ten bu yana ortalama yüzde 68 oranında azaldığı ortaya çıktı.

En büyük düşüş tropikal bölgelerde kaydedildi. Latin Amerika ve Karayipler'de sürüngenler, hem karada hem denizde yaşayan hayvanlar ve kuşların nüfusu yüzde 94 oranında azaldı.

Kuruluşa verileri sağlayan Zoological Society of London'ın (ZSL) direktörü Dr. Andrew Terry, bu düşüşün insan faaliyetlerinin doğa üzerindeki tahribatının boyutlarını yansıttığını söyledi.

Dr. Terry, "Hiçbir şey değişmezse nüfuslar azalmaya devam edecek; yaban hayvanlarının nesli tükenecek ve hayatlarımızın bağlı olduğu ekosistemler bozulacak" dedi.

Raporda, Covid-19 salgınının doğa ve insanların ne kadar iç içe geçtiğini gösterdiği vurgulanıyor.


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Habitat kaybı ve vahşi hayvan ticareti

Yaban hayvanlarının nüfusunun azalması büyük oranda habitat kaybına ve vahşi hayvan ticaretine bağlanıyor.

Modellemelere dayanan yeni veriler acil önlemlerin alınması ve gıda üretim ve tüketim tarzının değiştirilmesiyle habitat kaybı ve ormansızlaşmanın durdurulabileceği hatta tersine çevrilebileceği belirtiliyor.

BBC
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