WWE 2K22, yanlışlıkla 6 dolara çıkış yaptı! Fiyatlar hemen düzeltildi

En son 2020 yılında çıkan ve bir sene boyunca piyasaya WWE oyunu sürmeyen 2K'in yeni oyunu Wwe 2k22'nin çıkışına 2 gün kala ön sipariş fiyatları açıklandı. Türkiye'de konsol başlangıç fiyatları 429 TL iken, Steam'de 92 TL'den çıkış yapması herkesi şaşkına çevirdi.

Oyunun güncel kura göre değil yanlışlıkla Steam'in belirlediği özel kura göre çıkış yapması büyük olay yarattı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu fiyatlar bir süre sonra tekrardan düzeltilerek konsolda da olduğu gibi 429 TL'den piyasaya sürüldü.

WWE 2K22, 92 TL'DEN SATIŞA ÇIKTI

Sosyal medyada bildirilenlere göre Wwe 2k22'yi 92 TL'den ön sipariş verenlere ise yayıncı 2K, oyunu iade etmelerini ve satın alım yapacaklar ise güncel fiyattan sipariş vermelerini istedi.

Steam'in yerel fiyatlandırılmaları bulunmaktadır. Ülkelere özel olarak yayıncılara güncel kur seviyesinin altında bir fiyat sunuyor. Bu kur, Türkiye için geçtiğimiz aylarda 2-5 dolar arasındaydı. Yayıncı firmalar isteğe göre Steam'in kendi belirlediği (2-5 dolar) kurdan oyunu çıkarabilir veya güncel kura fiyatlandırma çekebiliyor.

Wwe 2k22 için yayıncı 2K, ilk başta yanlışlıkla Steam'in yerel fiyatlandırma kuru ile piyasaya sürdü. Yapılan hata fark edilince ise hemen güncel kura dönüldü. WWE 2K22 şu anda Steam'de standart edition paketinin ön sipariş fiyatı 429 TL olarak belirlendi.

Son zamanlarda piyasaya yeni sürülen oyunların fiyatları düşünüldüğünde ise oyunlar neredeyse 1000 TL'ye ulaştı. Yeni çıkan bir oyunun ful paketini almak neredeyse çok zor. Önümüzdeki zamanlarda Steam, bu duruma çözüm olarak taksit seçenekleri getirmesi gerekebilir.

WWE 2K22 TÜRKİYE FİYATLARI

WWE 2K22 – 429,00 TL

WWE 2K22 Deluxe Edition – 719,00 TL

WWE 2K22 nWo Edition – 899,00 TL

WWE 2K22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

9 Mart itibariyle ön siparişe açılan WWE 2K22, 11 Mart'ta tüm platformlara çıkış yapacak.