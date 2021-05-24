Woxic CS:GO ayarları neler? Woxic hangi ekipmanları kullanıyor?

Profesyonel Türk CS:GO oyuncusu Özgür "woxic" Eker, Türkiye'nin en iyi Counter Strike oyunculardan biri olarak gösteriliyor. Uluslararası turnuvalarda adından sıklıkla söz ettiren woxic'in bu kadar iyi olmasının sırrı ne? Woxic, hangi CS:GO ayarlarını kullanıyor? Woxic'in CS:GO'da kullandığı ekipmanlar neler? Woxic CS:GO ayarları ve ekipmanları...

Türkiye'nin en çok tanınan CS:GO oyuncularından birisi olan Woxic, global çapta kazandığı başarılarla adından sıklıkla söz ettiriyor. Yetenekleri ile birçok profesyonel oyuncu ve oyunsever tarafından dünyanın en iyi oyunculardan biri olarak gösterilen Woxic, İsmail Can "XANTARES" Dörtkardeş ile beraber Avrupa sahnesinde ülkemizi temsil ediyorlar. Woxic CS:GO ayarları ve ekipmanları da büyük merak topluyor.

Keskin nişancı rolünde oldukça yetenekli olan Woxic, ülkemizi yurtdışında temsil etmeye devam ediyor. Hızlı sensitivity ile oynaması ile tanınan yıldız oyuncu, normal oyuncuların aksine fareyi sol eli ile kullanıyor. Ayrıca, Twitch platformu üzerinden yayın hayatını sürdüren profesyonel isim, yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor.

Woxic'in bu kadar iyi bir oyuncu olmasının arkasında ne yattığı herkes tarafından merak ediliyor. Durum böyle olunca oyuncular woxic'in CS:GO'daki oyun ayarlarını taklit etmek istiyor. Peki, Özgür "woxic" Eker'in CS:GO ayarları neler? Woxic hangi ekipmanları kullanıyor?

WOXIC CS:GO AYARLARI 2021

MOUSE AYARLARI

DPI: 1620

Sensitivity: 1.5

Hz: 1000

RAW Girişi: Açık

Mouse İvmesi: Kapalı

Windows Mouse hızı: 6/11

VİDEO AYARLARI

Çözünürlük: 1280×960

Görüntü oranı: 4:3

Ekran modu: Streched

Monitör yenileme hızı: 240 Hz

CROSSAIR AYARLARI

viewmodel_fov 68; viewmodel_offset_x 2.5; viewmodel_offset_y 0; viewmodel_offset_z -1.5; viewmodel_presetpos 3; cl_viewmodel_shift_left_amt 1.5; cl_viewmodel_shift_right_amt 0.75; viewmodel_recoil 1; cl_righthand 0;

VIEWMODEL AYARLARI

viewmodel_fov 68; viewmodel_offset_x 2.5; viewmodel_offset_y 0; viewmodel_offset_z -1.5; viewmodel_presetpos 3; cl_viewmodel_shift_left_amt 1.5; cl_viewmodel_shift_right_amt 0.75; viewmodel_recoil 1; cl_righthand 0; cl_bob_lower_amt 5; cl_bobamt_lat 0.4; cl_bobamt_vert 0.25; cl_bobcycle 0.98;

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