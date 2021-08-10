World Wide Women (WWW) PUBG Mobil oyun yarışması sonuçlandı!

Fresh'N Gaming tarafından düzenlenen ve Teknolojide Kadın Derneği desteğiyle uluslararası katılımla gerçekleşen World Wide Women (WWW) PUBG Mobile oyun yarışması sonuçlandı!

Dünya çapında kadınların oyun sektöründeki katılımını artırmak ve desteklemek amacıyla düzenlenen turnuvaya, bir çok farklı ülkeden tanınmış takımlar katılım gerçekleştirdi. Söz konusu takımların kadın oyunculardan oluştuğu yarışma, PUBG Mobile üzerinden oynandı ve yarışmacılar "En İyi Kadın Takım" ünvanı için "Birlikte daha büyük ve daha güçlüyüz!" sloganıyla kıyasıya yarıştı.

TURNUVA DÖRT AŞAMADA GERÇEKLEŞTİ

Turnuva dört aşamada gerçekleşmiş olup mini grup elemeleri ile 31 Mayıs 2021 tarihinde başladı. Mini grup elemeleri ardından kalan takımlar ile turnuva düzenine geçildi ve 5 Temmuz tarihi itibari ile de turnuvaya hazırlık maçları ve daha sonrasında çeyrek final süreci ile devam edildi. Ön elemelerin akabinde çeyrek final ve yarı final aşamaları sonucunda finale son 18 takım çıktı. Turnuva PUBG Mobile PMCO puan sistemi üzerinden değerlendirildi.

Turnuvanın sonucunda Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcular barındıran Kocaeli Esports Takımı, Türkiye tarafını olabilecek en iyi şekilde temsil edip turnuvanın kazananı oldu. Global tarafta ise Pure Pain Dose en iyi şekilde kurallara uyarak turnuvanın global tarafının kazananı oldu. İkinci olan takım Ultra Violence ekibi ve üçüncü olan takım ise Crew Jolly Female oldu.

Uluslararası katılımlı yarışmada minimum ödül 7000 TL'dir. Kazanan takımlara milli forma, milli oyuncu kartları ve E-Spor bünyesine katılma imkanı sunuldu. WWW PUBG Mobile turnuvası akabinde 2021 Eylül ayında yarışmanın ikinci fazı, Türkiye'deki kadın oyuncuların güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve motive edilmesi amacıyla ulusal çapta düzenlenmesi planlanmaktadır.

Türkiye'de alanının önde gelen takımlarından olan Kocaeli Esports, Fair Punishment (roses), Outlawz Fire, Fazer Clan Diamond, Defeaters Glamour, World Of Wonders, Crew Jolly Female, Ultra Violence (Inflames Esports) gibi birçok takım da turnuvaya katılan takımlar arasında yer aldı. Yarışma tüm E-Spor severler için DLive kanalı üzerinden yayınlandı. Ayrıca TikTok hesabı üzerinden de yarışmanın heyecanlı anlarının tekrarını izleyebilirisiniz.

Fresh'N Gaming, oyun sektöründe ilkleri gerçekleştirmek amacı güden bir Fresh'N Partners kuruluşudur. WOMEN WORLD WIDE PUBG MOBILE FEMALE turnuvası, Fresh'N Gaming tarafından düzenlenmektedir.

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), bilim ve teknoloji alanlarında eksik olan ve gittikçe de eksikliği artacak olan, alanında uzman, insan ihtiyacını karşılama, uzmanlık eğitimlerine yatırım yaparak yetişmiş birey sayısını artırmak, Türkiye'yi teknoloji konusunda güçlü bir şekilde, küresel rekabette avantajlı bir ülke haline getirmek; böylece Türkiye'nin refah gücünü arttırmak için kurulmuş bir kurumdur. Dernek, WWW PUBG Mobile turnuvası ile de oyun sektöründe sayıca az olan kadın çeşitliliğini artırmak, bu alanda motivasyon sağlamak hedefindedir.

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, Teknolojide Kadın Derneği'nin, kadınların oyun sektöründe güçlenmesi, iyi birer oyuncu olmaları, hatta oyunun tasarım, üretim ve yazılım alanında yer almaları konusunun önceliklendirildiğini belirtti. Öney, derneğin bu konuda çalışmalarını devam ettirdiğini, WWW ile dünya çapında ve kadın oyuncularla gerçekleşen turnuvanın bir benzerinin Türkiye'de ekim ayı içerisinde tekrarlanmasının planlandığını da ekledi. Ayrıca Öney, Türkiye'nin oyun sektörü için çok kıymetli projelere sahip olduğuna, bu alanda yerli yabancı başarılı yatırımlar alındığına ve daha değerlendirilmeyi bekleyen çok büyük bir potansiyel olduğuna da değindi.

Kaynak: Bültenler