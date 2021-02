World Of Warcraft: Burning Crusade Classic çıkış tarihi belli oldu

World Of Warcraft oyunu, Blizzard Entertainment şirketi olarak kullanıcılara BlizzConline toplantısında açıklandı. Oyunseverler bu haberi aldıktan sonra merakla World Of Warcaraft: Burning Crusade Classic büyük merak topladı.

World of Warcarft'ın 2019 yılında çıkmasından sonra oyunseverler heyecanla Burning Crusade güncellemesinin ne zaman geleceğini bekliyorlardı. Geçen gün yapılan BlizzConline organizasyonunda oyuncuların ilgilendikleri ve haberini dört gözle beklediğiBurning Crusade Classic'i bekledikleri haberleri en sonunda verdi. Oyun kendi sisteminin getirdiği ana oyun ile aynısı olacak ve oyunseverler Outland dünyasında tekrardan oynama şansı elde edecekler.

WORLD OF WARCARFT: BURNİNG CRUSADE CLASSİC ÇIKIŞ TARİHİ

World of Warcraft: Burning Crusade Classic, bu senenin sonlarına doğru kullanıcılar ile buluşması bekleniyor.

Blizzard Entertainment Başkanı J. Allen Brack, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi. "World of Warcraft topluluğu WoW Classic'teki maceralarına devam etmelerini sağlayacak The Burning Crusade için çok heyecanlılar. WoW Classic'in çıkışından bu yana içerik güncellemeleri yayınlarken oyuncuların 2021 yılında bu tür bir deneyimden ne beklediğine dair çok şey öğrendik. İster Kara Geçit'ten daha önce geçmiş olsunlar, ister oyuna ilk kez başlıyor olsunlar; oyuncuların Outland'de çıkacakları maceraların her zamanki gibi efsanevi olmasını sağlamak için öğrendiklerimizden faydalanıyoruz."

World of Warcraft: Burning Crusade Classic, kullanıcılara oyunun yeni iki temel taşı olan Blood Elf ve Dranei ırklarının oynanabilirliği şansını verecek. Buna ek olarak oyunun orjinal kısmında sadece Horde'da oloan Shaman clas'ı Dranei'lerde, Paladin versiyonu da Blood Elf'lerde kullanıcılara sunulacak.

Oyundaki karakterler ve sunucu kısmındaki bilgiler için daha henüz bir resmi açıklama gelmezken, ilerleyen dönemlerde açıklanması bekleniyor. Oyunseverler, WoW Classic'de yaptıkları gibi Burning Crusade Classic'e de World of Warcraft üyelikleri dışında her hangi bir para ödemeden kullanabilecek.