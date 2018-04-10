Women To Watch: "Fark Yaratan Kadınlar" İçin Başvurular Başladı

Şimdiye kadar Caroline Koç, Ajda Pekkan, Elif Şafak, Nurten Öztürk, Ümit Boyner ve Gülse Birsel gibi alanında fark yaratan kadınları bir araya getiren Women to Watch i çin başvurular başladı.

Dünyanın en büyük pazarlama ve iletişim yayını Ad Age tarafından alanındaki en başarılı kadınların onurlandırılması amacıyla düzenlenen Women to Watch seremonisi i çin başvurular bu yıl erken başladı. ABD, Çin, Brezilya, İngiltere, Kolombiya ve Arjantin'de de düzenlenen Women to Watch, Türkiye'de 6. kez MediaCat ve Ad Age işbirliğiyle düzenleniyor.

BAŞVURU SİSTEMİ YENİLENDİ

Women to Watch'ta yer alacak isimler, belirlenen kriterlere uygun adaylar arasından MediaCat editöryel ekibi tarafından titiz bir takip ve inceleme ile seçiliyor ve Ad Age tarafından onaylanıyor. Yoğun ilgi sebebiyle bu yıl değerlendirme sistemi geliştirildi ve artık web sitesi üzerinden de başvurular kabul edilecek. Öneri ve başvuru sistemiyle zenginleştirilen Women to Watch'a katılım için http://womentowatch.com.tr/women-to-watch-oneri-formu/ adresindeki online formu doldurmak yeterli. Ayrıca bu yeni sistemde hem bireysel başvuru yapmak hem de bir başkasını önermek mümkün.

WOMEN TO WATCH'A KATILIM KRİTERLERİ

· Yeni ve heyecan yaratan bir marka/kategori yaratarak ve tutundurarak iş dünyamıza zenginlik katmak.

· Attığı adım ve aldığı kararlarla global seviyede liderlik özellikleri sergilemek, uluslararası platformlarda ses getirmek.

· Yaratıcılıklarıyla ve yarattıkları değerlerle medya dünyamıza, reklam ve pazarlama endüstrisine yeni kaynaklar sağlamak.

· Üstlendiği başarılı ve istikrarlı sosyal sorumluluk projeleriyle topluma örnek olmak.

· Ülke genelinde ya da firma/marka özelinde bir krizi başarıyla yönetmek ve/veya yaratıcı çözümlerle aşmak.

· İstanbul'u bir dünya merkezi haline getirerek buradan, şirketlerinin dünyadaki birçok ülkesindeki operasyonlarını başarıyla yürütmek.

· Ana görevi dışında projeler yaratıp/üstlenip şahsi ve markasına ait kaynakları bu projeye kanalize ederek toplumda fark yaratmak, topluma cesaret aşılamak.

· Demografik olarak erkek egemen bir sektörde sivrilmiş olmak.