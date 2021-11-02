Berlin International University 2020 ve 2021 Mezunlarını Uğurladı | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

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Mercure Hotel MOA Berlin'de düzenlenen mezuniyet törenine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, BAU Global Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Berlin International University of Applied Sciences Rektörü Prof. Yüksel Pögün-Zander, Onursal Başkan Hans-Dieter Klingemann, akademisyenler ile çok sayıda davetli, öğrenci ve veliler katıldı.

İlk olarak açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Berlin International University of Applied Sciences Rektörü Prof. Yüksel Pögün-Zander, öğrencileri selamlayarak böylesine özel bir günde tüm mezunların heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Çok kültürlülüğün bir zenginlik olduğunu sakın unutmayın" BAU Global Başkanı Enver Yücel mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, üniversitelerin mezunlarıyla birlikte büyüdüğünü anlatırken, gençlere her zaman bu ailenin bir parçası olacaklarını söyledi. Yücel, lisans eğitimini tamamlayan mezun öğrencilere tecrübelerini aktarırken, "Bazen başarısız olacaksınız, bazen düşeceksiniz… Ne başarısız olmaktan, ne düşmekten korkun. Ama düştükten sonra kalkamamaktan korkun. Önünüze engeller çıkacaktır. Fakat istikametinizi belirlerseniz aşamayacağınız engel olmaz" dedi.

Yücel'in mezun olan gençlere "Dil, din, ırk, renk ayrımı yapmayın. Çok kültürlülüğün bir zenginlik olduğunu sakın unutmayın" sözleri ise salondan büyük alkış aldı.

"Daha iyi bir yaşam için kendinize ilham vermeye devam edeceğinize eminim" Mezuniyet töreninde konuşan Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, öğrencilerle gurur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Tüm öğrencilerin ve kıymetli ailelerinin heyecanını paylaşıyorum. Gelecek sizsiniz. Daha iyi bir yaşam için kendinize ilham vermeye devam edeceğinize eminim. Hepinize dostluk, saygı ve sevgi dolu bir gelecek diliyorum. Enver Yücel'in katkılarıyla bugün BAU Global, kurulduğu yıldan bu yana akademik kadro ve global ağı ile birlikte sadece Berlin'deki öğrencilere değil, başarısını tüm dünyadan aldığı öğrencilerle arttırmaya devam ediyor" dedi.

Artık Türkiye'den göçün sadece iç gücü ile değil; akademisyenler ve akademik camia ile de mümkün olduğunu ifade eden Şen, Bu da daha çok renk ve daha çok kültür katıyor. Hepinize başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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