Microsoft, Windows 11 işletim sistemi için 24 Haziran 2021 tarihinde özel bir lansman düzenledi. Yeni lansman ile birlikte yeni bir işletim sistemine geçiş yapılacağı görülen Microsoft cephesinde beklenildiği gibi ilk olarak Beta testleri başlatıldı.

Windows 11'in, Performans, güvenlik ve yönetilebilirlik konularında bireysel bir bilgisayar deneyimi vaat edeceği açıklandı. Yeni hibrit çalışmasıyla piyasaya sürülmesi beklenen Windows 11'in, 5 Ekim 2021 tarihinde piyasaya sunulması bekleniyor. Ancak Microsoft, cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Windows 11 Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Uyumlu bir 64 bit işlemcide 2 veya daha fazla çekirdekle veya Chip on System (SoC) ile 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı

Bellek: 4 gigabayt (GB)

Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama aygıtı

Not: Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki "Windows 11'i güncel tutmak için depolama alanı hakkında daha fazla bilgi" bölümüne bakın.

Grafik kartı: WDDM 2.0 sürücüsü ile DirectX 12 veya üstü ile uyumlu

Görüntüle: Çapraz olarak 9 inçten büyük yüksek çözünürlüklü (720p) ekran, renk kanalı başına 8 bit

EK İLAVE BİLGİLER