Ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı Shakespeare, yüzyıllardır tahtını kimseye kaptırmamış, gelmiş geçmiş en büyük yazar olarak anılmayı başarmıştır. Yüzyıllarca zaman öteden kalbimize dokunan cümleleriyle aşkın trajedisini yazan adam, dünyanın en seçkin drama yazarlarından William Shakespeare'in hayat hikayesidir. Peki, William Shakespeare kimdir? William Shakespeare hayatı ve biyografisi

Tiyatronun amacım Hamlet'in sözleriyle "doğaya ayna tutmak" olarak görmüş, insan doğasındaki her türlü duygu ve çatışmayı belleklerde yer edecek sözcük ve imgelerle yansıtmıştır. Yalnız Elizabeth dönemi İngiltere'sinin değil, bütün dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyun yazan olarak değerlendirilir, çeşitli dillere çevrilen ve bugün dünyanın en çok sayıda ülkesinde en sık sahnelenen oyunların yazarı olarak eşsiz bir konumu vardır. İşteWilliam Shakespeare hayatı ve biyografisi

WİLLİAM SHAKESPEARE KİMDİR?

William Shakespeare (26 Nisan 1564 (vaftiz) – 23 Nisan 1616), İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncu.

Çoklukla İngilizce dilinin en büyük yazarı ve dünyanın en iyi dram oyun yazarı olarak anılır. İngiltere'nin ulusal şairi ve "Avon'un Ozanı" olarak da bilinir. Günümüze ulaşan eserleri, bazı ortaklaşa yazılanlarla birlikte 38 oyun, 154 sone, iki uzun öykü şiir ve birkaç diğer kaynağı belirsiz şiirlerden oluşur. Oyunları bütün büyük dillere çevrildi ve diğer bütün oyun yazarlarından daha çok sergilendi.

Shakespeare, Stratford-upon-Avon'da doğdu ve büyüdü. 18 yaşında, Anne Hathaway ile evlendi ve üç çocuğu oldu: Susanna, ikizler Hamnet ve Judith. 1585 ile 1592 arası, Londra'da bir aktör, yazar ve Lord Chamberlain's Men (sonraki adı King's Men) adında bir tiyatro şirketinin sahibi olarak başarılı bir kariyere başladı. Ölmeden 3 yıl önce 1613'te, 49 yaşındayken Stratford'da emekli olarak görüldü. Shakespeare'in kişisel yaşamına dair bazı kayıtlar günümüze ulaşmıştır. Fiziksel görünüşü, cinsel yönelimi, dini inançları, ve başkaları tarafından yazılıp ona atfedilen eserler olup olmadığı hakkında önemli tahminler yürütülmüştür.

Shakespeare, bilinen eserlerinin çoğunu 1589 ile 1613 yıllarında üretti. İlk oyunları çoğunlukla komedi ve tarihîydi, bu türlerle 16. yüzyıl sonunda kültür ve sanatın zirvesine yükseldi. Daha sonra 1608'e kadar trajedilere yöneldi, İngilizce'nin en iyi ürünlerinden bazıları kabul edilen Hamlet, Kral Lear, Othello, ve Macbeth'i bu dönemde yazdı. Son aşamasında, dram olarak da bilinen trajikomedilerini yazdı, ve diğer oyun yazarlarıyla iş birliği yaptı.

Oyunlarının birçoğu hayatı boyunca değişik kalitede ve doğrulukta basında yayımlandı. 1623'te, Shakespeare'in iki arkadaşı ve aktör dostu John Heminges ve Henry Condell, şimdi Shakespeare'in olduğu bilinen iki eser dışındaki tüm dramatik eserlerini içeren bir derleme baskıyı, Birinci Folyo'yu yayımladı. Önsözü Ben Jonson'ın bir şiiriydi, şiirde ileri görüşle Shakespeare için "bir döneme değil, tüm zamanlara ait" şeklinde bahsedilmiştir.

Shakespeare yaşadığı zamanda saygın bir şair ve oyun yazarıydı, ama ünü 19. yüzyıla kadar günümüzdeki yüksekliğine erişmedi. Özellikle romantikler, Shakespeare'in dehasını çok beğenmiş ve Victoria döneminde yaşayanlar Shakespeare'e George Bernard Shaw'ın "bardolatry" (Shakespeare hayranlığı) olarak tabir ettiği bir hürmetle tapmışlardır. 20. yüzyılda, eserleri bilim ve tiyatrodaki yeni akımlar tarafından defalarca benimsendi ve yeniden keşfedildi. Oyunları bugün popülerliğini büyük ölçüde sürdürmektedir ve sürekli olarak incelenmekte, sergilenmekte ve tüm dünyada farklı kültürel ve politik bağlamlarda yeniden yorumlanmaktadır.

Eserleri

1590-91 Henry VI, Kısım 2 1594

1590-91 Henry VI, Kısım 3 1594

1591-92 Henry Vı, Kısım 1 1623

1592-93 Richard III 1597

1592-93 Comedy of Errors 1623

1593-94 Titus Andronicus 1594

1593-94 Taming of the Shrew 1623

1594-95 Two Gentlemen of Verona 1623

1594-95 Love's Labour's Lost 1598

1594-95 Romeo and Juliet 1597

1595-96 Richard II 1697

1595-96 A Midsummer Night's Dream 1600

1596-97 King John 1623

1596-97 The Merchant of Venice 1600

1597-98 Henry IV (Kısım 1) 1598

1597-98 Henry IV (Kısım 2) 1600

1598-99 Much Ado About Nothing 1600

1598-99 Henry V 1600

1599-1600 Julius Caesar 1623

1599-1600 As You Like İt 1623

1599-1600 Tmelfth Night 1623

1600-01 Hamlet 1603

1600-01 The Merry Wives of Windsor 1602

1601-02 Troilus and Cressida 1609

1602-03 All's Weil Ihat Ends Weli 1623

1604-05 Measure for Measure 1623

1604-05 Othello 1622

1605-06 King Lear 1608

1605-06 Macbeth 1623

1606-07 Antony and Cleopatra 1623

1607-08 Coriolanus 1623

1607-08 Yimon of Athens 1623

1608-09 Pericles 1609

1609-10 Cymbeline 1623

1610-11 The Winter's Tale 1623

1611-12 The Tempest 1623

1612-13 Henry VIII 1623

1612-13 The Two JVoble Kinsmen 1634

