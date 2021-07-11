WhatsApp'a bir kez görüntülendikten sonra kaybolan mesaj özelliği geldi

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS ve Android kullanıcılarına kaybolan fotoğraf ve video mesajları sunmaya çalışıyor. Uygulamaya gelen yeni özellik sayesinde kullanıcılar fotoğraf veya video mesaj gönderirken "Bir kez görüntüle" seçeneğini işaretlerse mesaj görüntülendikten sonra hem gönderenin hem de alıcının sohbetinden kaybolacak. Kullanıcılar fotoğraf ve video mesajların ekran görüntüsünü ise rahatlıkla alabilecek.

WhatsApp haziran ayı sonlarında Android kullanıcılarına sunduğu yeni özelliği cuma günü de iOS kullanıcıları için yayınladı. Artık, kullanıcılar fotoğraf ve video mesajları bir kez görüntüledikten sonra mesajlar kaybolabilecek.

GRUP SOHBETLERİ İÇİN DE MEVCUT OLACAK

Uygulama, kullanıcıların ekran görüntüsü almasını engellemeyecek. Mesaj gönderilirken "Bir Kez Görüntüle" seçilirse, içerik gönderenin sohbetinden ve alıcının sohbetinden kaybolacak. Android kullanıcıları için özellik, grup sohbetleri için de mevcut olacak.

"İNSANLAR HER ZAMAN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALABİLECEK"

Özelliği açıklayan mesajda, "Daha fazla gizlilik için, alıcı bir kez açtıktan sonra fotoğrafınız veya videonuz sohbetten kaybolacak. Unutmayın, insanlar her zaman ekran görüntüsü alabilir" deniliyor.

Ayrıca, alıcıların kaybolan içeriğin ekran görüntülerini alması durumunda WhatsApp'ın kullanıcıları bilgilendirmeyeceğini de bildiriyor. Bunun nedeni, kullanıcıların ekran görüntüsü almalarını engellemenin kusursuz bir yolunun olmadığı ve bunu iddia etmenin kullanıcılara yanlış bir güvenlik hissi sunulacağı olarak açıklıyor.

ÇALIŞMA YAPILDIĞI İDDİALARI DOĞRULANMIŞTI

WhatsApp CEO'su Will Cathcart ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, bu özellik üzerinde çalıştıklarını onaylamışlardı.