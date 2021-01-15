WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz

WhatsApp bu sabah Türkiye'deki kullanıcılarının uygulama ekranlarında özel bir duyuru yayınladı. Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili doğruları tekrar hatırlatan ve "Durum" kısmında paylaşılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;

"Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz.

ÖZEL DURUM MESAJI GÖNDERMEYE BAŞLADILAR

Bu sabah itibariyle Türkiye'deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook'un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz."

İşte o mesajlar;

DAYATTIĞI SÖZLEŞMEYLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, milyonlarca kullanıcısına dayattığı gizlilik sözleşmesi nedeniyle büyük tartışma yaratmıştı. Skandal karar sonrası ağır yara alan WhatsApp, çok sayıda kullanıcısını kaybetti.

DÜN DE TÜRKİYE BÖLGE BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Eleştirilen kararla ilgili Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Özkaya Matraş da, bir açıklama yapmıştı. WhatsApp'ın eskiden sadece kişiler arasında kullanıldığını söyleyen Matraş, "Fakat mesajlaşma daha yoğun halde hayatımıza girmeye başladıkça git gide işletmeler de iletişim halinde olmak için insanlar gibi Whatsapp'ı kullanmaya başladılar" demişti.

Facebook Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Özkaya Matraş

İŞLETMELER GÜVENLİ HOSTING HİZMETİ ALABİLECEKLER

Gizlilik politikasındaki güncellemeye gidilmesinin ana nedeninin bu olduğunu söyleyen Matraş, şunları kaydetmişti;

"Gizlilik politikamızı ileride işletmelerin müşterileriyle olan WhatsApp üzerinden iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla güncelledik. Bu güncelleme; işletmelerin ileride isterlerse ana şirketimiz olan Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alabilmelerine olanak sağlıyor. Tabii ki Whatsapp üzerinden bir işletme ile mesajlaşıp mesajlaşmamak yine kullanıcının inisiyatifinde. Ya da böyle bir güvenli hosting hizmetini Facebook üzerinden alıp almamak da işletmenin inisiyatifinde, Facebook'un değil."

Söz konusu güncellemenin Whatsapp'ın Facebook'a veri paylaşımı uygulamalarını değiştirmeyeceğini kaydeden Matraş, "Whatsapp yıllardır Facebook'un bir parçası ve öyle kalmaya da devam etmesi planlanıyor. Önümüzdeki günlerde Whatsapp'ın gizliliğinizi ve güvenliğinizi nasıl koruduğu konusunda Türkiye'deki kişilerle doğrudan iletişim kurmak için çok daha fazlasını yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"WHATSAPP VE FACEBOOK MESAJLARI OKUYAMAZ"

Matraş, 'gizlilik ve uçtan uca şifreleme' uygulaması ile de bilgi vermişti. Yapılan yeni güncellemenin mesajlaşmanın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini belirten Matraş sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Kişisel mesajlarınız, aramalarınız, fotoğraf, video gibi medya gönderileriniz her zaman uçtan uca şifreleme ile korunuyor. Bu şifrenin kilidini sadece mesajı gönderen ve mesajı alan kişi açabilir demek. Uçtan uca şifreleme sayesinde ne Whatsapp ne Facebook bu mesajları veya bu mesajların içeriklerini hiçbir şekilde okuyamaz veya dinleyemez demek. Bu hiçbir zaman değişmeyecek.

"KİMSENİN KAYITLARI TUTULMUYOR"

Peki rehber ve kontaklarımız paylaşılıyor mu? Hayır. Rehberiniz Facebook ile paylaşılmıyor. Whatsapp'a rehberinize erişim izni verdiğinizde bu mesajlaşmayı daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek için kullanılıyor. Yani Whatsapp hiç kimsenin mesajlaştığı veya aradığı kişinin kayıtlarını tutmuyor. Bir kere şöyle düşünün, iki milyar kullanıcının kayıtlarını saklamak en başta sizin için aynı zamanda Whatsapp için ciddi bir gizlilik ve güvenlik riski oluşturur."