WhatsApp'tan "Kara liste" güncellemesi! Çok eleştirilen son görülme özelliği değişiyor

Kişisel verileri koruma tartışmaları nedeniyle bir türlü gündemden düşmeyen WhatsApp, kullanıcılarını geri kazanmak ve var olan kullanıcılarına daha çeşitli bir hizmet sunmak adına güncellemelerine devam ediyor. Mesajlaşma uygulaması, bu sefer de çok sık eleştiri alan son görülme özelliğiyle ilgili bir adım attı.

GİZLİLİK AYARLARINA YENİ DÜZENLEME

NTV'nin WABetaInfo sitesinden aktardığı habere göre, 'gizlilik' ayarlarında yeni bir düzenlemeye gitme kararı alan WhatsApp, Android ve iOS'te beta olarak bir özelliği kullanıma sundu.

4 FARKLI ŞEKİLDE KULLANILABİLECEK

Güncellemeyle birlikte WhatsApp kullanıcılar; 'son görülme' özelliğini 4 farklı şekilde kullanabilecek. 'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneği de kullanıcılara sunulacak.

KARA LİSTEYE EKLENENLER GÖREMEYECEK

Bu 'kara liste'ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek. Henüz bu özelliklerin tüm kullanıcılar için ne zaman devreye gireceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

GÖRSELLİKTE DE DEĞİŞİKLİĞE GİDİYORLAR

WhatsApp, iOS kullanıcıları için ufak bir tasarım değişikliği yapacak. Uygulamada, iOS'a gelecek olan ve sohbet baloncuklarının tasarımına odaklanan yeni güncellemeyle sohbet baloncuklarının rengi, tarzı ve büyüklüğü de değişmiş olacak.

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