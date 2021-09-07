WhatsApp, "son görülme" özelliğinde değişikliğe gidiyor! Kara listeye eklenen kişiler saat ve tarihi göremeyecek

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son görülme, profil fotoğrafı ve durum güncellemesi hakkında yeni özellikler devreye sokulacağını duyurdu. Son görülme özelliği, "Herkes", "Kişilerim" ve "Kimse" dışında "Kişilerim hariç" seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak. Bu 'kara liste'ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek. Aynı şekilde profil fotoğrafı ve hakkında durum güncellemeleri için de benzer bir özelliğin devreye alınması planlanıyor.

WhatsApp, yeni güncellemesi ile "son görülme" özelliğinde değişikliğe gideceğini açıkladı. Gizlilik ayarlarında yeni bir düzenlemeye gitme kararı alan WhatsApp, Android ve iOS'te beta olarak bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Buna göre, dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan WhatsApp'ta kullanıcılar; "son görülme" özelliğini 4 farklı şekilde kullanabilecek.

KARA LİSTE YAPILABİLECEK

Son görülme özelliği, "Herkes", "Kişilerim" ve "Kimse" dışında "Kişilerim hariç" seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak. Bu 'kara liste'ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek.

Aynı zamanda, profil fotoğrafı ve hakkında durum güncellemeleri için de benzer bir özelliğin devreye alınması planlanıyor. Bu sayede, kullanıcılar, yine 'kara liste'ye aldıkları kişilerden profil fotoğraflarını ve durum güncellemelerini gizleyebilecek.

1 KASIM SON GÜN

WhatsApp geçtiğimiz hafta da1 Kasım'dan itibaren eski Android ve İOS modelleri için güncelleme çıkarmayacağını açıklamıştı. Buna göre WhatsApp'ın kullanılmayacağı telefonlar;

Samsung Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2

LG Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II, F5 II

Sony Xperia

Huawei Ascend Mate and Ascend D2

Apple iPhone SE, 6S, and 6S Plusolarak açıklandı.