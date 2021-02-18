Washington Wizards - Denver Nuggets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Washington Wizards - Denver Nuggets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Washington Wizards - Denver Nuggets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Washington Wizards - Denver Nuggets maçı gerçekleşecek. Peki, Washington Wizards - Denver Nuggets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

WASHİNGTON WİZARDS - DENVER NUGGETS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Washington Wizards - Denver Nuggets maçı Washington'da Capital One Arena'da oynanacak. Washington Wizards - Denver Nuggets maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

WASHİNGTON WİZARDS - DENVER NUGGETS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak Washington Wizards - Denver Nuggets maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.