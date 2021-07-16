w0xic gelecek planları hakkında açıklama yaptı: "Dönüyorum!"

Temsilcimiz Özgür "w0xic" Eker (.w0xic) CS: GO sahnesine dönüyor! Woxic CS:GO için gelecek planlarını Instagram hikayasinde paylaştığı açıklama ile duyurdu.

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden CS: GO oyuncusu Özgür Eker namı diğer w0xic gelecek planları hakkında açıklamada bulundu.

Neredeyse hepimizin AWP ile yaptığı vuruşlarla tanıdığımız başarılı oyuncu geçtiğimiz dakikalarda CS: GO için gelecek planlarını anlattığı bir Instagram hikayesi paylaştı. Biz de bu açıklamayı sizler için derledik:

ÖZGÜR WOXIC EKER AÇIKLAMASI

"Sevgili takipçilerim, İlerleyen günlerde bütün profesyonel CS: GO oynayan insanlar için player-break dediğimiz sezonluk yaz tatil arası gelecektir. Takımın açıklanacağı tarih ve benim rekabetçi arenaya dönüşüm bu tatilden sonraki günlerde olacaktır. Bu bir süreç ve organizasyon bulmak, sözleşmesi bitmemiş oyuncuların transferlerini yapmak, yeni sözleşmelerin yeniden hazırlanması, istenilen maaşların verilebilmesi gibi birçok örnek vererek bu başlığı uzatabiliriz. Maalesef "abi takımı ne zaman açıklayacaksın", "ne zaman arenaya dönüyorsun" sorularının cevaplarını yukarıdaki süreç ne kadar hızlı ilerlerse o kadar erken öğreneceksiniz demek oluyor. Ben süreci yakından takip ediyorum, detaylar ve gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağım. Bugün veya yarın herhangi bir yerden bana "Abi takım ne oldu?" yazmak bir şeyi değiştirmeyecek. Yarın Türkiye'ye dönüyorum, yayın açtığımda da bu soru kalıplarını sorduğunuzda bu süreç hızlanmayacak. Ben de sizler kadar heyecanlıyım ve hazırım, rekabetçi arenada tekrardan oynamak istiyorum. Ama ben de bekliyorum, hep birlikte sabretmek zorundayız. Günü geldiğinde yayınlarımda kafanızdaki bütün soruları yanıtlayacağım. Sizleri seviyorum!

w0xic'in yukarıdaki açıklamasına bakacak olursak takipçilerinin takım ile ilgili sordukları sorulardan bunalmış olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu açıklamadan anlıyoruz ki kendisi de rekabetçi CS: GO arenasına dönüşü için çok heyecanlı. Umuyoruz ki açıklamanın başında belirtilen sözleşme ve organizasyonla ilgili süreç hızlı bir şekilde hallolur ve kendisini tekrardan eski günlerdeki gibi AWP oynarken görebiliriz."

Playerbros ekibi olarak Özgür Eker'e başarılı bir sezon diliyoruz!

Kaynak: Playerbros