w0xic gelecek planları hakkında açıklama yaptı: "Dönüyorum!"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

w0xic gelecek planları hakkında açıklama yaptı: "Dönüyorum!"

w0xic gelecek planları hakkında açıklama yaptı: 'Dönüyorum!'
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcimiz Özgür "w0xic" Eker (.w0xic) CS: GO sahnesine dönüyor! Woxic CS:GO için gelecek planlarını Instagram hikayasinde paylaştığı açıklama ile duyurdu.

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden CS: GO oyuncusu Özgür Eker namı diğer w0xic gelecek planları hakkında açıklamada bulundu.

Neredeyse hepimizin AWP ile yaptığı vuruşlarla tanıdığımız başarılı oyuncu geçtiğimiz dakikalarda CS: GO için gelecek planlarını anlattığı bir Instagram hikayesi paylaştı. Biz de bu açıklamayı sizler için derledik:

ÖZGÜR WOXIC EKER AÇIKLAMASI

"Sevgili takipçilerim, İlerleyen günlerde bütün profesyonel CS: GO oynayan insanlar için player-break dediğimiz sezonluk yaz tatil arası gelecektir. Takımın açıklanacağı tarih ve benim rekabetçi arenaya dönüşüm bu tatilden sonraki günlerde olacaktır. Bu bir süreç ve organizasyon bulmak, sözleşmesi bitmemiş oyuncuların transferlerini yapmak, yeni sözleşmelerin yeniden hazırlanması, istenilen maaşların verilebilmesi gibi birçok örnek vererek bu başlığı uzatabiliriz. Maalesef "abi takımı ne zaman açıklayacaksın", "ne zaman arenaya dönüyorsun" sorularının cevaplarını yukarıdaki süreç ne kadar hızlı ilerlerse o kadar erken öğreneceksiniz demek oluyor. Ben süreci yakından takip ediyorum, detaylar ve gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağım. Bugün veya yarın herhangi bir yerden bana "Abi takım ne oldu?" yazmak bir şeyi değiştirmeyecek. Yarın Türkiye'ye dönüyorum, yayın açtığımda da bu soru kalıplarını sorduğunuzda bu süreç hızlanmayacak. Ben de sizler kadar heyecanlıyım ve hazırım, rekabetçi arenada tekrardan oynamak istiyorum. Ama ben de bekliyorum, hep birlikte sabretmek zorundayız. Günü geldiğinde yayınlarımda kafanızdaki bütün soruları yanıtlayacağım. Sizleri seviyorum!

w0xic'in yukarıdaki açıklamasına bakacak olursak takipçilerinin takım ile ilgili sordukları sorulardan bunalmış olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu açıklamadan anlıyoruz ki kendisi de rekabetçi CS: GO arenasına dönüşü için çok heyecanlı. Umuyoruz ki açıklamanın başında belirtilen sözleşme ve organizasyonla ilgili süreç hızlı bir şekilde hallolur ve kendisini tekrardan eski günlerdeki gibi AWP oynarken görebiliriz."

Playerbros ekibi olarak Özgür Eker'e başarılı bir sezon diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Emre Altuğ Kaan Yıldırım Aslıhan Karalar
Spor Ali Koç Balotelli Mesut Özil Burak Elmas Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
w0xic gelecek planları hakkında açıklama yaptı: "Dönüyorum!" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 15:08:29. #1.16#

title