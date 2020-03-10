Vuslat son bölüm ekrana geldi! Vuslat final bölümü izle
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Kadir Doğulu, Dizi, Magazin, Güncel

Vuslat son bölüm ekrana geldi! Vuslat final bölümü izle

Vuslat dizisi Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyordu. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Devrim Özkan'ın bulunduğu dizide, Feride yeni kararlar alır ve bu durumdan Aziz'de etkilenir. Vuslat final bölümünde neler oldu? Vuslat oyuncuları kim? İşte detaylar...

10.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:49
Vuslat son bölüm ekrana geldi! Vuslat final bölümü izle

Vuslat dizisi konusu ile binlerce izleyenin kalbine taht kurmuştu. Ani final kararıyla da seyirci hayal kırıklığına uğradı. Feride ile Aziz kavuşabilecek mi? Kerem, Salih Baba sayesinde artık ne yapacağını biliyordur. Vuslat dizisi oyuncuları, Vuslat konusu haberimizde.

Vuslat final bölümü izle...

VUSLAT NEDEN BİTİYOR?

Başrollerinde Kadir Doğulu ile Devrim Özkan'ın yer aldığı Vuslat dizisi geçtiğimiz sezon başladığı yayın hayatında istediğibaşarıyı yakalayamadı. Beklenen reyting hedefine ulaşamaması ve yayımlandığı gün, birçok güçlü projenin yer alması Vuslat dizisinin sonunu getirdi.

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Dedesinin son emanetini almak için fabrikaya giden Aziz'i neler bekliyor? Bu son ve gerçek emanet Aziz'e yeni bir geleceğin kapısını mı açacak. Ailesi ve aşkı arasında sıkışan Feride kendisiyle ilgili önemli bir karar veriyor. Bu durum Aziz'i nasıl etkileyecek? Feride'yi kararından döndürebilecek mi? Vicdanının karanlığında yolunu kaybeden Kerem, Salih Baba sayesinde yolunu nasıl aydınlatacağını öğreniyor. Kerem, bu yolda nasıl bir fedakarlık yapacak? Dedesine geçmişin bedelini ödetebilecek mi? Mecnun'un Leyla'dan, Kerem'in Aslı'dan, Ferhat'ın Şirin'den geçtiği kapının eşiğinde duran Aziz ve Feride'yi nasıl bir son bekliyor? Aşık, maşuktan geçip Sevgiliye mi kavuşacak? Yoksa Aziz ve Feride bambaşka bir sonla mı karşılaşacak?

VUSLAT KONUSU

Kadir Doğulu, Almanya'da doğan ve 15 yaşında Türkiye'ye ailesi ile birlikte dönüş yapan otoriter, karizmatik, bir aile şirketinin tek varisi olan Aziz karakterine hayat veriyor. Vuslat dizisi, aşkın bir insanı nasıl iyi bir insan yapabileceği ve ne kadar güzel şeylere sebep olabileceğini İbn-i Arabi'nin Satranc-ı Urefa oyunu ile anlatmayı amaçlıyor.

VUSLAT OYUNCULARI

Yapımcılığını A23 Medya'nın üstlendiği, Murat Onbul'un yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme aldığı Vulat dizisinde; Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür, Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar, Baran Bölükbaşı, Serra Pirinç, Gamze Süner Atay, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Şeyla Halis, Gözde Kaya gibi isimlerde bulunuyor.

Vuslat son bölüm ekrana geldi! Vuslat final bölümü izle

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Vuslat'ın son bölüm ekrana geldi!

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