Vurulduğum sahnede duyduğum yoğunluğum çok yüksek oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vurulduğum sahnede duyduğum yoğunluğum çok yüksek oldu

Vurulduğum sahnede duyduğum yoğunluğum çok yüksek oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti filminin genç oyuncusu Doğa Özüm, vizyon tarihine sayılı günler kalan ilk sinema filminin heyecanını yaşıyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti filminin genç oyuncusu Doğa Özüm, vizyon tarihine sayılı günler kalan ilk sinema filminin heyecanını yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen filmde, Çengelköy'de pastanede çalışan üniversite öğrencisi Sultan karakterini canlandıran genç oyuncu, rolüne hazırlık sürecini anlattı. Hayat verdiği Sultan karakterini daha iyi özümsemek ve rolünü de daha iyi yansıtabilmek için sürekli gözlem yaptığını belirten Özüm, "Karakter için bolca gözlem yaptım. Hatta sete çıkmadan bir gün önce hikayemizin geçtiği Çengelköy'e gittim ve o pastanede oturdum, çay içtim. Müşteriler, dükkan çalışanları, oranın hikayesi ve dokusu beni çok etkiledi. Vurulduğum sahnenin gerçeğini düşünmeden oynayamadım. Benim için zor bir sahneydi. Duygu yoğunluğum çok yüksek oldu" diye konuştu.

Erkan Petekkaya sette hepimizin abisi oldu

Her sahnenin kendisi için çok özel olduğunu ifade eden genç oyuncu, "Erkan Petekkaya sette hepimizin abisi ve ustası oldu. Her sahnede bize yardımcı oldu, desteğini esirgemedi. Volkan hoca ise çalışmaktan çok keyif aldığım bir yönetmen oldu. Umarım daha başka işlerde de birlikte çalışırız" dedi.

Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper'in başrollerini üstlendiği filmde, Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan gibi deneyimli isimler de eşlik etti. Yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT'nin üstlendiği Şafak Vakti filminin yönetmen koltuğunda ise Volkan Kocatürk oturdu.

Vurulduğum sahnede duyduğum yoğunluğum çok yüksek oldu
Vurulduğum sahnede duyduğum yoğunluğum çok yüksek oldu
Vurulduğum sahnede duyduğum yoğunluğum çok yüksek oldu

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Tolga Akış Demet Akalın Zeynep Bastık
Spor Erol Bulut Salih Uçan Şenol Güneş Şaban Yılmaz Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vurulduğum sahnede duyduğum yoğunluğum çok yüksek oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 16:13:07. #1.14#

title