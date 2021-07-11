Vurulduğum sahnede duyduğum yoğunluğum çok yüksek oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti filminin genç oyuncusu Doğa Özüm, vizyon tarihine sayılı günler kalan ilk sinema filminin heyecanını yaşıyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti filminin genç oyuncusu Doğa Özüm, vizyon tarihine sayılı günler kalan ilk sinema filminin heyecanını yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen filmde, Çengelköy'de pastanede çalışan üniversite öğrencisi Sultan karakterini canlandıran genç oyuncu, rolüne hazırlık sürecini anlattı. Hayat verdiği Sultan karakterini daha iyi özümsemek ve rolünü de daha iyi yansıtabilmek için sürekli gözlem yaptığını belirten Özüm, "Karakter için bolca gözlem yaptım. Hatta sete çıkmadan bir gün önce hikayemizin geçtiği Çengelköy'e gittim ve o pastanede oturdum, çay içtim. Müşteriler, dükkan çalışanları, oranın hikayesi ve dokusu beni çok etkiledi. Vurulduğum sahnenin gerçeğini düşünmeden oynayamadım. Benim için zor bir sahneydi. Duygu yoğunluğum çok yüksek oldu" diye konuştu.

Erkan Petekkaya sette hepimizin abisi oldu

Her sahnenin kendisi için çok özel olduğunu ifade eden genç oyuncu, "Erkan Petekkaya sette hepimizin abisi ve ustası oldu. Her sahnede bize yardımcı oldu, desteğini esirgemedi. Volkan hoca ise çalışmaktan çok keyif aldığım bir yönetmen oldu. Umarım daha başka işlerde de birlikte çalışırız" dedi.

Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper'in başrollerini üstlendiği filmde, Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan gibi deneyimli isimler de eşlik etti. Yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT'nin üstlendiği Şafak Vakti filminin yönetmen koltuğunda ise Volkan Kocatürk oturdu.

Kaynak: Snob Magazin