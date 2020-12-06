Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için adli tıpa götürüldü
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Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için adli tıpa götürüldü

06.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:52

Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için adli tıpa götürüldü -Cezaevinden yeni çıkan zanlı boşandığı eşi ve iki kızını öldürdü -Öldürülen kadının yakınları fenalık geçirdi -"Devletimiz duy sesimizi kadınlarımız öldürülüyor" Erzurum'da cezaevinden yeni çıkan bir şahıs...

Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için adli tıpa götürüldü

-Cezaevinden yeni çıkan zanlı boşandığı eşi ve iki kızını öldürdü

-Öldürülen kadının yakınları fenalık geçirdi

-"Devletimiz duy sesimizi kadınlarımız öldürülüyor"

ERZURUM - Erzurum'da cezaevinden yeni çıkan bir şahıs boşandığı eşi ve iki kızını silahla vurarak öldürdü. Anne ve kızlarının cenazeleri otopsi için Adli Tıpa götürülmek üzere evden alındı. Öldürülen kadının yakınları ise cenazeleri görünce fenalık geçirdi.

Cinayet, Erzurum'un Hilalkent Mahallesi Özbağ Sitelerinde meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Raci Arslan çocuklarını görmek için boşandığı eşi Gülçin Karabıyık'ın evine geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıkması üzerine Raci Arslan, eski eşini ve kızları Burçin ile Cansu'yu yanında getirdiği silahla vurarak öldürdü. O sırada ekmek almaya giden Arslan'ın iki oğlu Emre Can ve Ferdi Arslan eve geldiklerinde anne ve kız kardeşlerinin cesetleri ile karşılaştı. Babalarının silahla kaçtığını gören iki çocuk durumu polise bildirdi. Silahla cadde ortasında intihara kalkışan zanlı, sağa sola ateş açmaya başladı. Özel Harekat Polisi tarafından zanlı elinden vurularak etkisiz hale getirildi.

Anne ve kızlarının cenazesi olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Evden cenazelerin çıkarıldığını gören Gülçin Karabıyık'ın yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Öldürülen kadının kocasının kardeşinin kızı olduğunu belirten Naime Akyar, "Gölbaşından tanıdığımız biri aradı. Hilalkentte kavga var mı dedi. Kocası Raci isminde biri kızları ile karısını öldürmüş dedi. Nasıl Raci ismini duyduysam görümcemin kızının kocası dedim. Çıktık geldik, neden oldu bilmiyoruz. Oğulları da evdeymiş" diye konuştu.

Öldürülen Gülçin Karabıyık'ın bir yakını ise "Devlet duy sesimi kadınlarımız ölüyor. Televizyonda görüp ağlıyordum. Bu da benim görümcem. Kocası yüzünden gidip gelmezdik. Babası koruyordu onu" dedi.

Yapılan ilk otopsi raporuna göre Gülçin Karabıyık sırta 2 mermi, Cansu Arslan sırta 3 mermi, Burçin Arslan'ın sağ göğüs altına bir mermi darbesiyle öldüğü belirtildi.

Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için adli tıpa götürüldü
Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için adli tıpa götürüldü
Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için adli tıpa götürüldü
Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için adli tıpa götürüldü
Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için adli tıpa götürüldü
Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için adli tıpa götürüldü
Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için adli tıpa götürüldü
Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için adli tıpa götürüldü
Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için adli tıpa götürüldü
Vurularak öldürülen anne ve çocukların cenazeleri otopsi için adli tıpa götürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZGE BOZO

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