Vücut şekillendirmede son trendler

Bölgesel yağlanma yaş fark etmeksizin erkek kadın pek çok kişinin ortak problemidir.

Bölgesel yağlanma yaş fark etmeksizin erkek kadın pek çok kişinin ortak problemidir. Bölgesel yağlanma aslında yapısal bir sorun olup, bu sorunun kalıcı olmasında hormonlar, hareketsizlik, düzensiz beslenme tetkleyici rol oynar.

Erkeklerde karın ve karın yanlarında, bel bölgesinde ortaya çıkan yağlanma, kadınlarda daha çok yine karın, kalça ve basen, diz iç bölgesi, sutyen altı ve kollar, bacak iç yüzlerinde dikkat çeker.

BÖLGESEL ZAYIFLAMA YÖNTEMLERİNDE YENİ TREND UYGULAMALAR

Bölgesel zayıflama metotları son yıllarda giderek artmaktadır.

Sıcak lazer lipoliz, soğuk lipoliz, ultrason sistemleri ile kavitasyon, radyofrekans, lenf drenajı gibi uygulamalar yağı daha parçalayıp eriterek uzaklaştıran yöntemlerdir. Bunların yanı sıra cerrahi olmayan metotlardan en yeni trend uygulamalar arasında fokuslu manyetik stimülasyon yer alır.

SON TEKNOLOJİ FOKUSLU MANYETİK STİMÜLASYON

Son zamanların gözdesi fokuslu manyetik stimülasyon hem kasları çalıştırarak hem de yağlanmayı azaltarak etki eden bir sistemdir.

Bu sistemle kas gelişimi yoluyla yağ azaltımı sağlanır. Bir yandan kasların gelişip güçlenmesini ve şekillenmesini sağlarken bir yandan da inatçı yağları azaltır.

30 DAKİKADA 35 BİN MEKİK ETKİSİ

İşlem odaklanmış manyetik uyarıyla hızlı lif kasılması sağlar. Bu sayede kas dokusunda artış ve belirginleşme olur. Derin kaslar uyarılır. Lipoliz sonucu yağ oranında azalma sağlar. Kaslar daha güçlü ve kalıcı olur. 30 dakikada 35 bin mekik etkisi yaratır.

Fokuslu manyetik stimülasyon, kasların etrafında bulunan inatçı yağlara yönelik bir uygulamadır. Hem yağ yakımı hem de kas gelişimi için kullanılabilir.

Yapılan çalışmalar hem erkeklerde hem de kadınlarda bölgesel yağlanma probleminin yüzde 80 gibi yüksek bir oranda olduğunu ortaya koymuştur. Günümüzün gelişen teknolojisi sayesinde egzersiz olmadan da yağ yakılabilir. Bu sistemde elektromanyetik alan yaratarak bu yağlara saatlerce spor yapmışçasına bir etki söz konusudur.

Farklı vücut bölgelerinde kullanılan bu işlem tek seanstan sonra etkisini göstermeye başlar.

FOKUSLU MANYETİK STİMULASYON KİMLER İÇİN UYGUNDUR

Bu yöntem için uygun olan kişiler; dengeli beslenen, spor yapan ve bunlara rağmen vücutlarında istedikleri etkiyi tam olarak alamayanladır. İşlem sırasında önce yağ yakımı sonrasında kas şekillendirme ve güçlendirme sağlanır.

KAÇ SEANS GEREKiR

Seans sayısı herkes için farklı olabilmekle birlikte ortalama haftada 2 kere olmak üzere 8 seans yapmak gerekir. Uygulama süresi ise 20 dakika ile 45 dakikaya kadar değişiklik göstermektedir.

Uygulamadan hemen sonra etkileri görülmeye başlar. Kas yaparken yağ yakımına yardımcı olur.

Böylelikle daha fit hale getirir. Bunun için uzun uzun spor salonlarında ter dökmeye gerek kalmaz. Her yaştan insan için uygundur.

Erkekler ve kadınlar tarafından tercih edilebilir. Uygulama süresi kısa olduğundan ve sonrasında dinlenme gerekmediğinden öğle arasında bile yapılabilecek basit bir işlemdir.

Hastalar uygulama sırasında acı hissetmezler. Düzenli olarak yaptırılması gerekir.

İlk önce orijinal seans şekli ve sayısını tamamlamak gerekir. Sürekli yaptırıldığı zaman seans aralıkları kişinin kendisi tarafından uzman gözetiminde belirlenebilir.

Kaynak: Hürriyet