Vücut geliştirmede Türkiye Şampiyonu oldu Yapılan Özer Baysaling Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda Körfezli Fitness Öğretmeni Uğur Yılmaz; Türkiye şampiyonu olarak, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Pendik Green Park Otel'de yapılan yarışmada, Büyük Erkekler Klasik Fizik Açık Siklet Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakan Körfezli genç; Türkiye Şampiyonu oldu.Türkiye şampiyonu olarak Milli Takıma seçilen Uğur Genç; ülkemizi 2-6 Mayıs tarihlerinde İspanya'da yapılacak yarışmalarda temsil edecek . Körfez Belediyesi'nde aynı zamanda Fitness Antrenörü olarak vazife yapan Uğur Yılmaz; Milli Takım seçmelerine katılma hakkına kavuştuğu için mutlu olduğunu; ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek Al Bayrağı göklerde dalgalandıracağını söyledi. Kaynak: Bültenler